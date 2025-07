Mercedes A-Klasse: Beliebtheit verlängert Leben

Zum Sinneswandel kam es, da die Nachfrage nach der A-Klasse, insbesondere in Europa, weiter hoch ist. Deshalb werde sie auch nach Einführung des neuen CLA weiter produziert, erklärte Mercedes-Produktionschef Jörg Burzer gegenüber der "Automobilwoche". Einen Nachfolger der A-Klasse wird es allerdings auch nach 2028 nicht geben. Allein in Deutschland konnte Mercedes von der A-Klasse, die in ihrer aktuellen Form seit 2018 auf dem Markt ist, laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) im ersten Halbjahr 2025 7.973 Autos absetzen.

Noch Rastatt, später Kecskemet

Derzeit fährt Mercedes in Rastatt die Produktion für den neuen Mercedes CLA hoch, der zunächst als reines Elektromodell und später auch in einer Hybridversion und in einer Karosserieversion als Shooting Brake antritt. Ebenfalls in Rastatt gebaut werden soll die nächste Generation des GLA. Sollten dabei die Kapazitätsgrenzen in Rastatt erreicht werden, könnte die A-Klasse für die letzten beiden Jahre nach Kecskemet in Ungarn verlagert werden, wo ebenfalls Kompaktwagen gefertigt werden.