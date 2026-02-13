Trotz Mercedes-Bilanz-Desaster: Mitarbeiter erhalten Mini-Bonus

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz Group AG hat im Geschäftsjahr 2025 deutlich weniger verdient. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 49 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Umsatz, operatives Ergebnis und Free Cash Flow gingen ebenfalls spürbar zurück.

Bis zu 3.139 Euro Erfolgs-Bonus Mit dem deutlich gesunkenen Gewinn sinkt auch die Erfolgsbeteiligung, der Mercedes seinen Mitarbeitern zahlt. Auf Grundlage der Geschäftszahlen für das Jahr 2025 erhalten anspruchsberechtigte Mitarbeiter eine Ergebnisbeteiligung in voraussichtlicher Höhe von bis zu 3.139 Euro. Die endgültige Auszahlungshöhe wird erst im März mit der Feststellung des finalen Jahresabschlusses festgelegt.

Bezugsberechtigt für die Ergebnisbeteiligung sind rund 85.000 tariflich Beschäftigte in Deutschland. Ausbezahlt wird der Bonus mit dem April-Entgelt. Damit würdigt das Unternehmen das Engagement seiner Belegschaft in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Der Bonus für 2025 hatte zwischenzeitlich sogar auf der Kippe gestanden, weil der Konzern bei seinen Sparbemühungen alles auf den Prüfstand stellt.

Zusätzlich erhalten alle Beschäftigten in Deutschland anlässlich des 140-jährigen Jubiläums von Mercedes-Benz eine sogenannte Jubiläumsaktie. Mit dieser Maßnahme beteiligt das Unternehmen seine Mitarbeitenden direkt am Unternehmenserfolg sowie an künftigen Dividenden und möglichen Wertsteigerungen.

Gewinnbeteiligung sinkt spürbar Die jährliche Gewinnbeteiligung schüttet Mercedes bereits seit 1997 an seine Beschäftigten aus. Für das Jahr 2024 hatte der Erfolgsbonus noch bis zu 5.220 Euro betragen. Die höchste Auszahlung gab es für das Geschäftsjahr 2022. Seinerzeit betrug die Gewinnbeteiligung bei bis zu 7.300 Euro.