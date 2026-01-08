Mercedes unabsichtlich abgefackelt: Tanken und Rauchen ist 'ne doofe Idee

Gegen 19:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in der Nähe des Aqua-Parks an der Heinz-Schleußer-Straße in Oberhausen gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Mercedes bereits in Vollbrand. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte eine Person Kraftstoff aus einem Kanister in den Tank des Fahrzeugs nachfüllen. Dabei gelangte Benzin neben und vor das Auto auf den Boden.

Soweit kein Problem, wenn nicht eine weitere Person währenddessen, so die Polizei, eine Zigarette anzündete. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand.

Ausgebrannter Mercedes sichergestellt Der Mercedes mit polnischem Kennzeichen brannte vollständig aus und erlitt einen Totalschaden. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte unter anderem den Benzinkanister sowie mehrere Zigarettenschachteln sicher.

Bei dem Brand wurden ein 38-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen machten die Behörden zunächst nicht. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und anschließend durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an. Der Einsatz führte zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Polizei Oberhausen Die Polizei in Oberhausen bringt die Folgen des Fahrzeugbrandes auf den Punkt.

Was auf die Betroffenen zukommt Auf die Betroffenen kommen nicht nur der Totalverlust des Autos mit vermutlich eingeschränkter Versicherungsleistung zu, sondern auch die Kosten für Abschleppen und Sicherstellung sowie gegebenenfalls eine Kostenbeteiligung für den Feuerwehreinsatz; außerdem ist ein Bußgeld möglich, ebenso ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässigen Handelns, und bei den erlittenen Verletzungen können zusätzlich zivilrechtliche Forderungen zwischen den beteiligten Personen entstehen.



