Merz will Verbrenner retten: Kanzler gegen das EU-Aus ab 2035

So deutlich wie nie zuvor fordert Bundeskanzler Friedrich Merz die Aufhebung des geplanten EU-Verbots für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Bei einem Wirtschaftstreffen in Berlin kündigte er an, sowohl die EU-Kommission als auch die Staats- und Regierungschefs der Union auf das Thema festzulegen. Für Merz ist es ein industriepolitisches Signal: Die deutsche Auto- und Zulieferindustrie müsse selbst bestimmen, wie sie CO₂-Neutralität erreicht.

"Technologieoffenheit" als Deckmantel für den Verbrenner Merz’ Argumentation klingt nach Freiheit der Technik, doch Kritiker sehen darin vor allem die Verlängerung des fossilen Zeitalters. Er verweist auf Range Extender, Hybride und synthetische Kraftstoffe. Tatsächlich aber sind E-Fuels extrem ineffizient, teuer und auf absehbare Zeit nicht in ausreichenden Mengen verfügbar. Mit einem Literpreis von mehreren Euro und einem deutlich höheren Energiebedarf sind sie keine realistische Massenlösung für Pkw.

Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Fokus Merz spielt auch die Karte der internationalen Konkurrenz: In den USA ist das für Bundesstaaten wie Kalifornien geplante Verbrenner-Aus bereits gekippt. Damit will er womöglich mit der US-Autoindustrie auf Augenhöhe bleiben und verhindern, dass die deutsche Industrie ins Hintertreffen gerät. Mit dem Erhalt alter Technologien riskiert Merz eine Blockade bei der eigentlichen Transformation hin zu einer klimaneutral arbeitenden Wirtschaft.