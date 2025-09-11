Moseltalbrücke auf A61 für 3 Tage dicht: Vollsperrung vom 12. bis 15.9.

Für das Wochenende von Freitag, 12.09.2025, 22.00 Uhr, bis Montag, 15.09.2025, 5.00 Uhr, sind weitere Bauarbeiten vorgesehen, die eine Sperrung notwendig machen.

Dabei stehen die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Brücke sowie Schweißarbeiten an Konstruktionsteilen auf der Oberseite im Mittelpunkt. Diese Arbeiten lassen sich aus Sicherheitsgründen nicht bei laufendem Verkehr bewerkstelligen. Die Sperrung betrifft die A61 in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Koblenz-Metternich und Koblenz-Dieblich. Zusätzlich sind die Rastanlagen Moseltal West und Sandkaul nicht zugänglich.

Umleitungen für den Verkehr Für die Dauer der Sperrung ist eine umfangreiche Verkehrsführung eingerichtet. Dabei werden sowohl der Fernverkehr als auch regionale Fahrten auf unterschiedliche Routen verteilt, um die Belastung im Raum Koblenz zu reduzieren.

Fernverkehr ab Autobahnkreuz Koblenz: Die Fahrzeuge werden über die A48 bis zur Anschlussstelle Koblenz-Nord geleitet. Von dort verläuft die Umleitung über die Bedarfsumleitung U96, die auf die B9 durch Koblenz führt. Anschließend geht es weiter über die B327 bis zur Anschlussstelle Koblenz-Waldesch, wo die A61 wieder erreicht werden kann.

Die Fahrzeuge werden über die A48 bis zur Anschlussstelle Koblenz-Nord geleitet. Von dort verläuft die Umleitung über die Bedarfsumleitung U96, die auf die B9 durch Koblenz führt. Anschließend geht es weiter über die B327 bis zur Anschlussstelle Koblenz-Waldesch, wo die A61 wieder erreicht werden kann. Regionalverkehr aus Koblenz-Metternich und Umgebung: Hier ist die Bedarfsumleitung U99 eingerichtet. Sie führt zunächst nach Bisholder, anschließend über die B416 nach Kobern-Gondorf und Dieblich. Über die B411 gelangen die Autofahrer schließlich zur Anschlussstelle Koblenz-Dieblich mit Auffahrt auf die A61.

Hier ist die Bedarfsumleitung U99 eingerichtet. Sie führt zunächst nach Bisholder, anschließend über die B416 nach Kobern-Gondorf und Dieblich. Über die B411 gelangen die Autofahrer schließlich zur Anschlussstelle Koblenz-Dieblich mit Auffahrt auf die A61. Verkehr auf der A3 Richtung Frankfurt: Autofahrer werden am Autobahndreieck Dernbach auf die Sperrung hingewiesen. Ihnen stehen die genannten Umleitungen ab Koblenz-Nord zur Verfügung, alternativ kann die A3 weiter in Richtung Süden befahren werden.

Staurisiko und weitere Instandsetzung Die Sperrung erstreckt sich über ein gesamtes Wochenende, was besonders den Durchgangsverkehr im Mittelrheingebiet betrifft. Im Großraum Koblenz ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und zeitweisen Staus zu rechnen. Durch die Führung über Bundesstraßen wie die B9 und die B416 kann es auch innerorts zu Belastungen kommen.