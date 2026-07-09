Motoren-Bauer Deutz "greift" sich Rüstungskonzern: Was baut FFG denn da in Flensburg?

FFG beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeiter und entwickelt, produziert, modernisiert sowie wartet militärische Ketten- und Radfahrzeuge. Zu den Kunden gehören die Bundeswehr, zahlreiche NATO-Staaten und inzwischen auch die Ukraine. Neben eigenen Fahrzeugentwicklungen zählt vor allem die Modernisierung bestehender Panzer und Spezialfahrzeuge zu den wichtigsten Geschäftsfeldern.

Doch welche Fahrzeuge baut FFG eigentlich und warum ist das Unternehmen für Deutz so interessant?

PMMC G5 Der PMMC G5 (Protected Mission Module Carrier) ist die wichtigste Eigenentwicklung von FFG. Das gepanzerte Kettenfahrzeug wurde modular aufgebaut und kann als Mannschaftstransporter, Sanitätsfahrzeug, Führungsfahrzeug oder Logistikfahrzeug eingesetzt werden. Durch den hohen Schutz gegen Minen und Sprengfallen eignet sich die Plattform insbesondere für Einsätze in gefährlichen Einsatzgebieten.

Nutzer: Grundlage für das norwegische ACSV-Programm; Erprobung bei weiteren NATO-Staaten.

ACSV G5 Das ACSV G5 (Armoured Combat Support Vehicle) basiert auf dem PMMC G5 und wird in Serie für die norwegischen Streitkräfte gebaut. Die Plattform ist in mehr als 40 Varianten verfügbar, darunter als Sanitätsfahrzeug, Pionierfahrzeug, Führungsfahrzeug oder Mörserträger.

Nutzer: Norwegen, Schweden.

Wisent 2 Der Wisent 2 ist ein Berge- und Pionierpanzer auf Basis des Leopard 2. Er kann beschädigte Kampfpanzer bergen, Minen räumen, Hindernisse beseitigen oder Erdarbeiten durchführen. Das Fahrzeug lässt sich innerhalb kurzer Zeit zwischen Berge- und Pionierversion umrüsten.

Nutzer: Kanada, Norwegen, Ungarn, Dänemark sowie weitere NATO-Staaten.

Wisent 1 Der Wisent 1 ist der Vorgänger des Wisent 2 und basiert auf dem Leopard 1. Er übernimmt ebenfalls Berge- und Pionieraufgaben und wird vor allem von Staaten genutzt, die den Leopard 1 weiterhin im Bestand haben.

Nutzer: Belgien, Chile, Indonesien sowie weitere Leopard-1-Betreiber.

FFG Mit dem Genesis entwickelt FFG eine modulare Kettenfahrzeugplattform für zukünftige militärische Anwendungen. Der Technologiedemonstrator dient als Erprobungsträger für neue Antriebs-, Fahrwerks- und Schutzkonzepte und soll die Grundlage für die nächste Generation gepanzerter Spezialfahrzeuge bilden.



M113 G4 Mit dem M113 G4 bietet FFG ein umfangreiches Modernisierungspaket für den weltweit verbreiteten Mannschaftstransportpanzer M113 an. Dazu gehören ein neuer Motor, ein verbessertes Fahrwerk sowie Anpassungen beim Schutz und an der Nutzlast. Ziel ist es, die Lebensdauer der Fahrzeuge deutlich zu verlängern.

Nutzer: Modernisierungslösungen für M113-Betreiber in Europa, Südamerika und Asien.

Genesis Der Genesis ist kein Serienfahrzeug, sondern ein Technologieträger. Mit ihm erprobt FFG neue Fahrwerks- und Fahrzeugkonzepte für künftige militärische Kettenfahrzeuge.

Nutzer: Keine militärischen Betreiber, Demonstratorfahrzeug.

Modernisierung bestehender Panzer gehört zum Kerngeschäft Neben eigenen Fahrzeugen erwirtschaftet FFG einen großen Teil seines Umsatzes mit der Modernisierung bestehender Militärfahrzeuge.

Dazu zählen unter anderem Kampfwertsteigerungen für Leopard-1- und Leopard-2-Panzer, Modernisierungspakete für den M113 sowie Wartung, Instandsetzung und Flottenmanagement für zahlreiche Fahrzeuge der Bundeswehr und internationaler Streitkräfte. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen Komponenten für multinationale Rüstungsprogramme der NATO.

Milliardenübernahme soll Deutz grundlegend verändern Deutz zahlt rund 1,6 Milliarden Euro für FFG. Ein Teil des Kaufpreises wird über neu ausgegebene Aktien finanziert. Die bisherigen Eigentümerfamilien der FFG sollen dadurch bis zu 29,9 Prozent an Deutz halten und künftig als Ankeraktionär auftreten. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und der Kartellbehörden. Der Abschluss wird für Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 erwartet.

Mit dem Zukauf will Deutz seine Defense-Sparte deutlich ausbauen. Nach Angaben des Unternehmens soll FFG operativ eigenständig bleiben und künftig den Kern des Verteidigungsgeschäfts bilden. Gemeinsam sollen militärische Fahrzeuge, Antriebssysteme und Energielösungen aus einer Hand angeboten werden.

Vom Motorenbauer zum Rüstungskonzern Deutz wurde bereits 1864 gegründet und gilt als ältester Motorenhersteller der Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Motoren für Bau- und Landmaschinen, Kräne, Hebebühnen, Gabelstapler, Schienenfahrzeuge sowie stationäre Stromerzeugungsanlagen. In den vergangenen Jahren kamen Generatoren, alternative Antriebssysteme und Energielösungen hinzu.

Bereits vor der FFG-Übernahme war Deutz mit Motoren für militärische Fahrzeuge sowie durch den Kauf eines Drohnenzulieferers in den Verteidigungsmarkt eingestiegen. Mit FFG erweitert sich das Geschäft nun erstmals auf komplette militärische Fahrzeuge.