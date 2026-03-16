Nach Starcar-Insolvenz: Sixt sichert sich Markenrechte

Der Billig-Autovermieter Starcar hatte sein Insolvenzverfahren nicht überstanden. Nachdem kein Investor gefunden werden konnte, musste das in Hamburg ansässige Unternehmen zum Jahresende 2025 endgültig den Betrieb einstellen. Der Name Starcar könnte allerdings künftig weiterleben.

Nur Markenrechte gehen an Sixt Wie das Manager Magazin berichtet hat der Münchener Autovermieter Sixt sich die Markenrechte am Namen Starcar gesichert. Nach dem Medienbericht übernimmt Sixt die Wort- und Bildmarken sowie die Internetdomains und Social-Media-Konten des Hamburger Autovermieters. Personal, Autos und Standorte bleiben bei dem Deal außen vor. Das Manager Magazin spekuliert über eine hohe sechsstellige, vielleicht auch niedrige siebenstellige Summe als Kaufpreis. Das Bundeskartellamt müsse dem Kauf noch zustimmen.

Was Sixt mit der Marke Starcar vorhabe, ist laut Medienbericht noch unklar. Starcar hatte eine starke Position im Nutzfahrzeuggeschäft und seinen Geschäftsschwerpunkt eher in Norddeutschland. Sixt könnte mit dem Label Starcar eine Mehrmarkenstrategie aufziehen, die es dem Autovermieter erlaubt neue Marktsegmente zu bearbeiten, ohne die Stammmarke zu verwässern.