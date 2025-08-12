Nacht-Sperrungen ab 12.8.: A46 und A59 bei Düsseldorf betroffen

Die Arbeiten sind für die Nächte von Dienstag auf Mittwoch (12./13.08.), Mittwoch auf Donnerstag (13./14.08.) und Donnerstag auf Freitag (14./15.08.) geplant. Beginn ist jeweils um 21.00 Uhr, Ende um 5.00 Uhr. Auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal steht in dieser Zeit nur noch ein eingeschränktes Angebot von zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Diese Verbindungen sind betroffen A46 Richtung Wuppertal: Abfahrt an der Anschlussstelle Eller

A59 Richtung Leverkusen: von der Anschlussstelle Eller und von der A46 aus Neuss kommend

Direkte Verbindung von der Anschlussstelle Eller auf die A46 Richtung Wuppertal

Verbindung von der A46 aus Wuppertal kommend auf die A59 Richtung Leverkusen Die Sperrungen werden nacheinander eingerichtet, sodass nicht alle genannten Verbindungen gleichzeitig gesperrt sind. Umleitungen sind vor Ort mit rotem Punkt ausgeschildert.

Empfehlung für den Verkehr Autofahrer, die in den betroffenen Nächten unterwegs sind, sollte zusätzlich mehr Fahrzeit einplanen. Wenn möglich, empfiehlt es sich, den Bereich zu weit umfahren, um Wartezeiten zu vermeiden.

Bedeutung der A46 und A59 fürs Ruhrgebiet Die A 46 verbindet das Niederrhein-Gebiet (Heinsberg, Düsseldorf) über Wuppertal bis ins Sauerland (Olsberg) – allerdings in mehreren, nicht durchgehenden Abschnitten. Sie dient als leistungsstarke Querverbindung, um das dicht besiedelte Ruhrgebiet zu entlasten – insbesondere in Ost‑West‑Richtung.