Nächstes Stau-Chaos am 1.8.: Demo legen Fernpass in Tirol lahm

Der kurze Zeitraum am 1.8.2026 von 9:45 bis 12:00 Uhr wird dennoch große Auswirkungen auf den Verkehr haben, da er mit dem Beginn der Sommerferien in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg zusammenfällt. Damit trifft die angekündigte Blockade auf eines der verkehrsreichsten Reisewochenenden des Jahres.

Auslöser ist eine angemeldete Demonstration von Bürgerinitiativen in den Bezirken Reutte und Imst. Die Behörden untersagen die Versammlung nicht und folgen damit einer aktuellen Rechtsprechung in Tirol, die ähnliche Protestaktionen auf wichtigen Transitstrecken wie dem Brenner erlaubt hat.

Kein Ausweichen über Hahntennjoch Die Vollsperrung betrifft die Abschnitte Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie im Bereich Nassereith/Rastland auf Imster Seite. Trotz der kurzen Dauer rechnen Behörden mit deutlich längeren Beeinträchtigungen. Staus entstehen erfahrungsgemäß bereits vor Beginn und lösen sich nach Freigabe nur verzögert auf.

Eine Ausweichroute über das Hahntennjoch gibt es ebenfalls nicht. Die Hahntennjochstraße (L246) wird zeitgleich für den Durchgangsverkehr gesperrt, um Ausweichverkehr vom Fernpass fernzuhalten. Anrainer dürfen die Strecke weiterhin nutzen. Die Tiroler Landesregierung rät daher, die Strecke an diesem Tag großräumig zu umfahren.

Auch die Ausweichstrecken dürften stark belastet sein. Dazu zählen unter anderem die Route über Rosenheim (A93), Kufstein/Kiefersfelden (A12), Innsbruck (A13) sowie die Verbindungen über den Achenpass (B181) und die Seefelder Straße (B177). Wer zeitlich flexibel ist, sollte die Fahrt möglichst auf Sonntag verschieben und den Samstag meiden.

Zentrale Nord-Süd-Verbindung fällt aus Die Fernpassroute zählt zu den wichtigsten Verbindungen zwischen Süddeutschland, Tirol und Norditalien. Sie wird besonders stark genutzt, da sie bisher eine mautfreie Alternative zu Autobahnen darstellt.

An Tagen mit hohem Reiseaufkommen nutzen bis zu 30.000 Fahrzeuge die Strecke. Fällt sie aus, verteilt sich der Verkehr auf andere Übergänge. Das betrifft auch die Zufahrten in Bayern, insbesondere rund um Füssen und die A7.

Hintergrund der Proteste Die Aktionen richten sich gegen das sogenannte Fernpass-Paket der Tiroler Landesregierung. Geplant sind unter anderem ein rund 1,4 Kilometer langer Tunnel sowie eine zweite Röhre für den Lermoosertunnel. Mit den Maßnahmen soll der Verkehrsfluss verbessert werden. Kritiker sehen darin die Gefahr zusätzlicher Verkehrsbelastung und fordern alternative Konzepte.

Der Tunnel soll frühestens 2029 in Betrieb gehen. Vorgesehen ist eine Maut von etwa 14 Euro pro Pkw. Nach Angaben der Behörden könnte es im Sommer zu weiteren Demonstrationen kommen. Auch Termine im August werden geprüft.