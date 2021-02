Amerikanische Ureinwohner üben Kritik Muss Jeep den Cherokee umbenennen?

Seit mehr als 45 Jahren verwenden Jeep beziehungsweise das Vorgänger-Unternehmen AMC die Modellbezeichnung Cherokee. Doch es ist gut möglich, dass nun das Ende dieses Autonamens eingeläutet wird. Chuck Hoskin, Jr., das Oberhaupt der Cherokee Nation, fordert den Autohersteller dazu auf, die Modelle Cherokee und Grand Cherokee umzubenennen. "Ich bin mir sicher, dass es gut gemeint ist, aber es ehrt uns nicht, wenn unser Name auf die Seite eines Autos geklebt wird", sagt Hoskin dem US-Fachmagazin "Car and Driver" zufolge. "Es ist an der Zeit, dass Jeep den Namen nicht mehr verwendet."

Kultureller Kitsch – mindestens

Die Zeiten ändern sich tatsächlich, und das besonders in den USA. Im Windschatten der stetig erstarkenden "Black lives matter"-Bewegung geraten nicht nur die Belange der dunkelhäutigen US-Bevölkerung, sondern auch jene anderer Minderheiten stärker in den Fokus. Vor allem die systematische Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppen, als deren Ausdruck viele Menschen auch Bezeichnungen mit indianischer Abstammung sehen. Selbst wenn diese nicht rassistisch gemeint seien, dann sind sie in den Augen Vieler zumindest kultureller Kitsch, der nicht mehr in die Zeit passe, sagen Experten.

Stellantis Jeep führte die Modellbezeichnung Cherokee in den mittleren Siebzigerjahren ein.

Vor allem der US-Sport wurde in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit dieser Bewegung konfrontiert. Die Kritik, ihre Teamnamen seien rassistisch, zielte auf traditionsreiche Mannschaften zweier Profiligen ab, und sie zeigte Wirkung: Das Baseball-Team der Cleveland Indians legte zuerst sein Logo ab und wird zur neuen Saison unter einem anderen Namen antreten. Auch die NFL-Truppe aus Washington verzichtet seit letztem Sommer auf ihren bisherigen Namen Redskins und trat in der vergangenen Saison als Washington Football Team an. Nach ihrem endgültigen Spitznamen fahndet die Mannschaft aus der US-Hauptstadt derzeit aber noch.

Jeep Cherokee hieß zwischenzeitlich Liberty

"Ich denke, wir befinden uns in einer Zeit, in der es sowohl für Unternehmen als auch für den Mannschaftssport an der Zeit ist, die Verwendung von indianischen Namen, Bildern und Maskottchen aus ihren Produkten, Trikots und dem Sport im Allgemeinen zu verbannen", sagt Chuck Hoskin, Jr., in seiner Erklärung. Schon in einem früheren Gespräch mit dem "Wall Street Journal" hatte er die Hoffnung geäußert, dass "die Bewegung weg von der Verwendung von Stammesnamen und -darstellungen oder dem Verkauf von Produkten ohne unsere Zustimmung weitergeht".

Jeep 2013 kehrte der Jeep Cherokee nach Nordamerika zurück. Zuvor hieß die Beureihe dort Liberty.

Das Jeep-Vorgängerunternehmen American Motors Corporation (AMC) verwendete die Modellbezeichnung erstmals 1975 beim zweitürigen Cherokee SJ und führte sie in den Achtzigerjahren mit dem kantigen XJ weiter. 1993 – AMC wurde inzwischen vom Chrysler-Konzern geschluckt, der Jeep als seine Geländewagenmarke positionierte – kam zusätzlich der größere Grand Cherokee auf den Markt, der auf dem nordamerikanischen Markt seitdem kontinuierlich seinen Namen trägt. Anders als die etwas kleinere Baureihe, die dort zwischenzeitlich Liberty hieß, 2013 jedoch zu ihrem ursprünglichen Namen zurückfand. Der wird heute deutlich intensiver debattiert als damals. Seinerzeit hieß es, die Cherokee Nation sei vor der Wiedereinführung des Namens nicht von Jeep konsultiert worden, habe aber auch keine grundsätzliche Haltung dazu gehabt. Das hat sich offensichtlich geändert.

Ehre für die amerikanischen Ureinwohner?

Nachdem Hoskin zufolge mehrere Jahre Funkstille herrschte, scheint Jeep nun zu Gesprächen bereit zu sein. "Wir sind mehr denn je zu einem respektvollen und offenen Dialog mit dem Oberhaupt der Cherokee Nation, Principal Chief Chuck Hoskin, Jr., verpflichtet", heißt es in einer Stellungnahme, aus der "Car and Driver" zitiert. "Unsere Fahrzeugnamen wurden über die Jahre sorgfältig ausgewählt und gepflegt, um die amerikanischen Ureinwohner für ihren Adel, ihre Fähigkeiten und ihren Stolz zu ehren und zu feiern."

Fazit

In vielen Ecken der Welt, besonders aber in den USA, ist gesellschaftlich einiges in Bewegung geraten. Diese Entwicklung hat längst die Autoindustrie erreicht, wenn auch selten so offensichtlich, wie sich nun an der Diskussion um den Namen der Jeep-Modelle zeigt. Dass sich die Marke mit einer Umbenennung schwertut, ist verständlich, schließlich handelt es sich beim Cherokee und Grand Cherokee um zwei der absatzstärksten Baureihen des Herstellers. Zudem steht mit dem Grand Cherokee L eine neuer, als besonders gewinnbringend eingestufter Jeep in den Startlöchern. Für die Marke steht mit der Debatte mehr auf dem Spiel, als es auf den ersten Blick scheint.