Neue Diebstahlserie in London: Darum kostet es die Halter über 2.000 Euro

Die Überwachungskamera eines VW-Tiguan-Fahrers in London hat den Diebstahl aufgezeichnet. Zwei Männer nähern sich dem Auto, montieren das Emblem ab und verschwinden. Der Vorgang dauert nicht einmal fünf Sekunden, so die Berichterstattung von The Telegraph. Gegenüber der Polizei gibt der Besitzer zudem Reparaturkosten von 2.500 Dollar (2.170 Euro) an. Wie kann das sein, wenn nur ein Plastik-Emblem fehlt?

Bei einigen VW-Modellen ist das Logo eben nicht nur ein kleines Zierteil aus Plastik. Es ist die Schutzabdeckung für den sich darunter befindenden Radarsensor. Dieser Sensor ist so etwas wie das Auge des Autos und enorm wichtig für Fahrassistenzsysteme wie die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) und weitere Sicherheitsfunktionen. Die Techniker können diesen Sensor nicht einfach hinter Metall setzen. Er braucht quasi ein Fenster für die Radarstrahlen.

Die Werkstattkosten fallen dementsprechend hoch aus, weil die Mechaniker den Sensor ersetzen und neu kalibrieren müssen. VW hat dieses Emblem ursprünglich absichtlich so konstruiert, dass es sich für Reparaturen am Sensor einfach entfernen lässt. Doch der Konzern ist bereits dabei nachzujustieren. Bei neuen Fahrzeugen soll der Sensor an einer anderen Stelle und getrennt vom Logo verbaut werden. Zudem betrifft dieses Problem nur bestimmte Modelle. Darunter fallen bestimmte Generationen der Baureihen Golf, Tiguan, Jetta, Passat sowie die Elektro-Baureihen ID.4 und ID.5.

In ganz Südost-London verzeichnen die Behörden inzwischen 70 Vorfälle in 29 Straßen. Was genau die Diebe mit den Sensoren vorhaben, bleibt unklar. Die hoch entwickelte Technologie enthält womöglich Rohstoffe und Metalle, die sich teuer verkaufen lassen, wie etwa Kupfer. Ähnlich war es auch ab etwa 2022, als eine große internationale Diebstahlserie rund um Katalysatoren ihren Anfang nahm.