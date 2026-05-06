Neue E-Scooter-Regel in Italien: Ab 16.5. drohen Bußgelder - auch für Deutsche

Grundlage ist eine Reform des italienischen "Codice della Strada", also der Straßenverkehrsordnung. Italien führt damit eines der strengsten Regelwerke für E-Scooter in Europa ein. Vorgesehen sind neue Anforderungen bei Kennzeichnung, Technik, Versicherung und Nutzung.

Neue Kennzeichnung sorgt für Unsicherheit Künftig soll jeder E-Scooter in Italien ein offizielles Identifikationskennzeichen erhalten. Das entsprechende Dekret wurde bereits im italienischen Amtsblatt veröffentlicht. Vorgesehen ist ein personengebundener Aufkleber, der online oder über zuständige Stellen beantragt werden kann.

Genau hier entsteht das Problem für viele Urlauber aus Deutschland. Denn deutsche E-Scooter verfügen zwar bereits über eine Versicherungsplakette als Nachweis der Haftpflichtversicherung. Italien führt nun jedoch ein eigenes nationales Kennzeichnungssystem ein. Ob deutsche Versicherungskennzeichen automatisch anerkannt werden, ist derzeit nicht abschließend geklärt.

Versicherungspflicht wohl erst ab Juli Das italienische Infrastruktur- und Verkehrsministerium erklärte laut Rai Südtirol: "Es ist rechtlich nicht möglich, in Italien mit einem E-Scooter zu fahren, der über keine offizielle Straßenverkehrskennzeichnung und keine Versicherung verfügt." Mehrere italienische Medien berichten deshalb bereits, dass auch ausländische Fahrer die neuen Vorgaben vollständig erfüllen müssen.

Zusätzlich zur Kennzeichnung wird in Italien auch eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Nach aktuellen Mitteilungen des italienischen Infrastruktur- und Verkehrsministeriums sowie des Wirtschaftsministeriums soll diese Pflicht allerdings erst ab dem 16.7.2026 gelten. Die übrigen Vorschriften treten bereits Mitte Mai in Kraft.

Technische Anforderungen deutlich strenger Neben der Kennzeichnung verschärft Italien auch die technischen Vorgaben. Künftig vorgeschrieben sind unter anderem Blinker vorne und hinten sowie eine Bremsleuchte. Viele ältere oder günstige E-Scooter aus Deutschland dürften diese Anforderungen nicht erfüllen. Zusätzlich gilt künftig eine allgemeine Helmpflicht für alle Fahrer.

Auch die erlaubten Einsatzbereiche werden eingeschränkt. E-Scooter dürfen nur noch auf innerörtlichen Straßen mit maximal 50 km/h Tempolimit genutzt werden. Außerorts sind sie verboten. In Fußgängerzonen gilt Schrittgeschwindigkeit von höchstens 6 km/h.

Bußgelder bis 800 Euro möglich Die italienischen Sanktionen fallen deutlich höher aus als in Deutschland. Nach Angaben italienischer Medien und Behörden drohen unter anderem folgende Strafen:

• Fahren ohne Helm: 50 bis 200 Euro

• Nutzung verbotener Straßen: 250 Euro

• Fehlendes Kennzeichen oder fehlende Versicherung: 100 bis 400 Euro

• Fehlende Blinker oder Bremsleuchten: 200 bis 800 Euro

• Zusätzlich kann das Fahrzeug beschlagnahmt werden.