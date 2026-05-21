Bund verschärft Jagd auf überladene Laster: Neue Autobahn-Gewichtskontrollen für Lkw

Die Straßeninfrastruktur in Deutschland zeigt sich durch den ständig zunehmenden Verkehr enorm belastet. Besonders der immer stärker werdende Schwerlastverkehr stellt eine große Belastung für die Straßen und Brückenbauwerke der Autobahn dar.

Erster Standort an der A4 Aus diesem Grund haben die Autobahn GmbH und das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) im Mai 2023 eine Kooperationsvereinbarung zur Errichtung von 16 Gewichtskontrollstellen zum Schutz der Verkehrsteilnehmenden und der Autobahninfrastruktur im gesamten Bundesgebiet unterzeichnet. Anfang Mai 2025 wurde der erste Pilotstandort auf der Rastanlage Rur-Scholle-Süd der A4 in Fahrtrichtung Köln vorgestellt. Die Inbetriebnahme soll noch im Frühjahr 2026 erfolgen.

Der Standort zwischen Aachen und Köln wurde gewählt, da über die A4 große Mengen des Güterverkehrs aus den Häfen von Antwerpen und Rotterdam transportiert werden. Mit Köln-Eifeltor befindet sich zudem Deutschlands größter Container-Güterbahnhof in unmittelbarer Umgebung.

Anlage mit Frühwarnstufe Die Technik der neuen Gewichtskontrollstellen setzt aus einer Kombination aus statischer und dynamischer Gewichtserfassung zusammen. Bereits vor der Kontrollstelle erfassen in die Fahrbahn eingelassene Achslastmessstellen potenziell überladene Fahrzeuge. Die werden dann gezielt mit Hilfe elektronischer Anzeigetafeln in die Gewichtskontrollstelle abgeleitet. Hier werden diese Fahrzeuge dann auf einem speziell angelegten Sonderfahrstreifen nochmals gewogen. Der Fahrstreifen besteht aus einer fest in die Fahrbahn eingebauten Waage mit zwei Teilkomponenten, einer nichtselbsttätigen, statischen sowie einer selbsttätigen dynamischen Waage. Im Falle einer Überladung werden die Fahrzeuge ab- oder umgeladen und es wird zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Bei einer Gewichtsüberschreitung drohen dem Fahrer und dem Halter Bußgelder zwischen 10 und 425 Euro sowie Punkte in Flensburg. In der Regel wird zudem die Weiterfahrt so lange untersagt, bis das Fahrzeuggewicht vor Ort durch Um- oder Abladen reduziert ist.

Diese neuen Gewichtskontrollstellen ermöglichen es zukünftig, schnellere und präzisere Überprüfungen des Schwerverkehrs durchzuführen. Insgesamt sollen 16 solcher Gewichtskontrollstellen an Autobahnen im gesamten Bundesgebiet errichtet werden.