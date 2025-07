Neue Kameras an Autobahnen: Keine Angst, die blitzen nicht!

Die Geräte sind Teil der bundesweiten Straßenverkehrszählung und erfassen ausschließlich das Verkehrsaufkommen. Es geht um Statistik, nicht um Sanktionen.

Zweiwöchige Verkehrszählung während der Sommerferien Die Straßenverkehrszählung (SVZ) ist eine bundesweite Erhebung, die alle fünf Jahre im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) durchgeführt wird. Sie liefert belastbare Daten für Verkehrsplanung, Straßenbau, Lärmschutzmaßnahmen sowie Mobilitäts- und Emissionsforschung. Die aktuelle Erhebungsphase läuft seit April 2024 und wird bis Herbst 2025 fortgesetzt.

Erfasst wird der Verkehr an rund 40.000 Messstellen in allen Bundesländern. Etwa ein Drittel davon befindet sich im Netz der Bundesfernstraßen. Die übrigen Zählpunkte liegen an Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen. Zuständig sind die Straßenbauverwaltungen der Länder sowie die Autobahn GmbH des Bundes.

Die neue Phase ab dem 14. Juli betrifft insbesondere Autobahnabschnitte in stark frequentierten Regionen. In Niedersachsen und Bremen startet etwa eine zweiwöchige Sommerferienzählung unter anderem im Raum Oldenburg. Auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein und Berlin wird erneut gezählt – zum Beispiel auf Bundesstraßen wie der A117.

Kameras erfassen Fahrzeugtypen Zum Einsatz kommen verschiedene Verfahren: automatische Dauerzählstellen, manuelle Erhebungen sowie erstmals auch videogestützte und teilautomatisierte Systeme. Die Kameras dienen allein der Klassifizierung von Fahrzeugtypen. Sie erfassen weder Kennzeichen noch Geschwindigkeiten. Die Aufnahmen werden ausschließlich für die Auswertung verwendet und anschließend gelöscht. Der Datenschutz wird laut BMDV strikt eingehalten.

Gezählt wird an Werktagen zwischen 7:00 und 18:00 Uhr sowie an zwei Sonntagen im Zeitraum von 16:00 bis 19:00 Uhr. Zusätzlich erfolgen Erhebungen an zwei Werktagen während der Ferienzeit, um den Urlaubsverkehr mit abzubilden.

Die Auswertung übernimmt die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Erste Ergebnisse werden für Herbst 2026 erwartet und dienen als Entscheidungsgrundlage für Infrastrukturprojekte, Fördermaßnahmen und wissenschaftliche Studien.

FAQ zur Straßenverkehrszählung 2025 Was wird bei der Zählung genau erfasst?

Gezählt werden Anzahl und Art der Fahrzeuge (z. B. Pkw, Lkw, Motorräder). Personenbezogene Daten wie Kennzeichen oder Gesichter werden nicht erfasst.

Sind die Kameras mit Blitzern vergleichbar?

Nein. Die Kameras erfassen keine Geschwindigkeiten und lösen keine Bußgeldverfahren aus.

Wozu dienen die Daten?

Sie sind Grundlage für Verkehrsplanung, Lärmschutz, Umweltprognosen, Fördermittelvergabe und wissenschaftliche Analysen.

Wann wird gezählt?

An Werktagen zwischen 7:00 und 18:00 Uhr, an zwei Sonntagen zwischen 16:00 und 19:00 Uhr sowie an zwei Ferienwerktagen.