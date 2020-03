Neue Logos von Nissan? Z wird Retro – Badge moderner

Gleich vorneweg, eine offizielle Bestätigung der neuen Designs gibt es nicht. Die Japaner haben sich aber im März 2020 die beiden Looks bei diversen Patentämtern unter anderem unter der Nummern 2017351 schützen lassen.

Patentamt Das neue Nissan-Logo gibt sich zweidimensional.

Das neue Markenlogo zeigt sich dabei sehr reduziert, die Dreidimensionalität ist aufgehoben, der Chromrand entfällt. Auch die Farbigkeit wurde zugunsten einer Schwarz-Weiß-Optik aufgehoben. Statt des in einem Kreis eingefassten Schriftzugs, bilden nur zwei Bögen den Rahmen um den Markennamen. Eine ähnliche Reduzierung des Markenauftritts hatten unlängst VW und BMW gezeigt. Fraglich ist es, ob es für die Markenpräsenz on- und offline zum Beispiel an Messeständen oder auf Websites zu sehen sein wird, oder tatsächlich auch an Fahrzeugen. Das Logo ist auch schon auf dem Lenkrad und an der Front des Nissan Ariya Concept zu sehen gewesen. Die Elektro-Crossover-Studie wurde auf der Tokio Motor Show 2019 präsentiert.

Des Weiteren hat sich Nissan das Z-Design neu schützen lassen. Statt in die Moderne geht der Nissan Z in die Vergangenheit und präsentiert sich mit Serifen im Retrolook.

Patentamt Das Retro-Z könnte am neuen Nissan 400Z zu sehen sein.

Ähnlich sieht das Z an den Modellen Datsun 240Z oder später 260 und 280Z aus. Das Retro-Z würde entsprechend gut zum Nachfolger des 370Z passen, der ebenfalls Styling-Elemente legendärer Z-Modelle zitieren wird. 2021 dürften wir dann das neue alten Z auf dem Lenkrad des Nissan 400Z (siehe Fotoshow) sehen.