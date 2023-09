Das Elektroauto von Nissan nutzt eine neue Konzernplattform für Stromfahrzeuge und ist entsprechend wie bei ähnlichen Baukästen anderer Hersteller skalierbar. Die Plattform erlaubt verschiedene Antriebs-Konfigurationen mit einem oder zwei (dann mit Allrad) Antriebsmaschinen sowie verschiedenen Akku-Kapazitäten. So wird es den Nissan Ariya in gleich vier Varianten geben (siehe Tabelle mit den technischen Daten).

Bei der technischen Umsetzung wurden einige Nissan-Eigenheiten beseitigt, die das einst meistverkaufte E-Auto der Welt, den Nissan Leaf, zuletzt erhebliche Sympathiepunkte gekostet hatten. Im Gegensatz zum Leaf setzt Nissan beim Ariya auf eine Flüssigkühlung für die Traktionsbatterie, was das mehrfache Schnellladen auf Langstrecken mit akzeptabler Ladeleistung ermöglichen soll. Der Leaf geht unter solchen Bedingungen mit überhitzten luftgekühlten Akkus gerne in die Knie und lädt nur noch "tröpfchenweise".

Schwächen des Nissan Leaf wurden beim Ariya beseitigt

Auch das Festhalten am japanischen CHAdeMO-Ladestandard, das den Leaf in Europa zunehmend ins Hintertreffen bringt, ist beim Nissan Ariya Geschichte: Die Europa-Versionen des vorerst ausschließlich in Japan gebauten Elektrikers erhalten den europäischen CCS-Standardanschluss für Schnelllader. An solchen CCS-Ladepunkten kann der Nissan Ariya mit bis zu 130 kW nachzapfen. Damit nicht genug: Laut Nissan erhalten alle Ariya einen Dreiphasen-Bordlader, der an Wechselstrom-Ladestellen bis zu 22 kW Ladeleistung ermöglicht. Das ist längst noch nicht Serienstandard in der Branche.