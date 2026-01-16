Neues Alkolock-System in Autos: Alkohol-Check per Finger-Sensor

Der Fahrer legt dazu lediglich den Finger auf einen Sensor, der innerhalb weniger Sekunden ein Ergebnis liefert. Die Messung basiert auf Nahinfrarot-Spektroskopie. Dabei durchdringt nicht sichtbares Licht die oberste Gewebeschicht der Fingerkuppe. Alkoholmoleküle im Blut verändern das Reflexionsmuster, das vom Sensor erfasst und anschließend ausgewertet wird. Aus diesen Daten lässt sich der Alkoholgehalt bestimmen.

Wie zuverlässig die Technik unter realen Bedingungen misst, ist bislang nicht bekannt. Angaben zu möglichen Fehlertoleranzen oder zum Einfluss äußerer Faktoren liegen nicht vor. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen wurde das Verfahren jedoch bereits in einer klinischen Studie erprobt.

Einbau im Cockpit oder Lenkrad TrinamiX liefert die Sensortechnik und die optische Auswertung, Aumovio übernimmt die Integration in Fahrzeugsysteme. Vorgesehen ist der Einbau an unauffälligen Stellen im Innenraum, etwa in Lenkrädern, Displays oder der Mittelkonsole. Das System soll sich an unterschiedliche gesetzliche Grenzwerte anpassen lassen.

Ob und wann der Sensor in Serienfahrzeugen eingesetzt wird, hängt von der Nachfrage der Hersteller und den jeweiligen Marktanforderungen ab. Eine Serienfreigabe oder Pilotanwendung ist bisher nicht angekündigt.

Alkolocks in vielen Ländern auf dem Vormarsch Die Entwicklung richtet sich an private und gewerbliche Fahrzeuge. Sie soll den Herstellern helfen, neue gesetzliche Anforderungen zur Fahrerüberwachung zu erfüllen und alkoholbedingte Unfälle zu verhindern. Mehrere Länder bereiten Vorschriften vor, die technische Systeme gegen alkoholisiertes Fahren verpflichtend machen.

Nach EU-Verordnung 2019/2144 müssen alle neuen Pkw und Nutzfahrzeuge seit dem 7. Juli 2024 über eine standardisierte Schnittstelle für Alkohol-Interlocks verfügen. Vorgeschrieben ist damit nicht der Einbau selbst, sondern nur die technische Vorbereitung, damit entsprechende Systeme nach Norm EN 50436 problemlos nachgerüstet werden können. In den USA sollen Neuwagen ab dem Jahr 2026 mit entsprechenden Überwachungssystemen ausgestattet sein. Die jetzt vorgestellte Lösung versteht sich als mögliche Antwort auf diese Entwicklung.

Die Entwickler im Detail Trinamix wurde 2015 als Tochtergesellschaft der BASF SE gegründet und entwickelt Sensorsysteme für biometrische Anwendungen und mobile Spektroskopie. Aumovio arbeitet als Entwicklungspartner für Fahrzeughersteller an Bedien- und Sicherheitssystemen im Innenraum.