Neues Opel-Logo ab 2023 Der Grund für den neuen Blitz leuchtet ein

"Mutig" nennt Opel in der Mitteilung zum Re-Design das neue Logo. Dem können wir uneingeschränkt zustimmen. Ab sofort wird die Neuinterpretation des traditionsreichen Opel-Blitz Stück für Stück im Unternehmensauftritt eingeführt. Damit will der Hersteller das Thema Elektrizität weiter in den Vordergrund rücken, ab 2028 will Opel zumindest auf dem europäischen Markt nur noch Elektroautos anbieten.

Leuchtend elektrischer Blitz

Die deutlich veränderte Form mit den kräftigeren, jetzt getrennten Blitz-"Balken" könnte eine ganz pragmatisch technische Ursache haben: Dickere Linien lassen sich nämlich einfacher und heller beleuchten. Schließlich erlaubt seit dem 4. Januar 2023 ein geändertes ECE-Gesetz beleuchtete Logos auch während der Fahrt. Die eingetragenen Markenzeichen der Hersteller dürfen allerdings nur unter ganz klar bestimmten Bedingungen an Front und Heck leuchten. Mehr dazu in folgendem Artikel:

Die ersten von Opel gezeigten Logo-Bilder (siehe Galerie) könnten also insgeheim schon die verschwommene Front des ersten Modells mit dem neuem, beleuchteten Opel-Blitz sein. Das erste Serienauto mit dem neuen Logo wird laut Opel 2024 vorfahren. Möglicherweise ist damit die elektrische Neuauflage des Insignia gemeint.

Blitz mit dicken Balken

Das aufgefrischte Markenzeichen bedarf in jedem Fall der Gewöhnung. Dabei hatte Opel erst Ende 2020 ein neu designtes Blitz-Logo und damals auch das "Opel-Gelb" als Markenzeichen eingeführt, der neue Opel Mokka war das erste Modell mit dem überarbeiteten Logo. Nach der Eingliederung in den Stellantis-Konzern 2021 fanden offenbar einige Entscheider dieses Logo nicht mehr so super, nun folgt also der Trenn-Blitz.

Opel Der Opel Mokka war 2021 das erste Auto mit dem renovierten Logo. Jetzt kommt wieder ein neues.

Mark Adams, Designchef von Opel, findet selbstverständlich lobende Worte zum neuen Erscheinungsbild der vor 161 Jahren gegründeten Marke: "Der Blitz ist das Markenzeichen unserer mutigen und klaren Design-Philosophie", so der Opel-Designchef Mark Adams. "Der geschärfte, selbstbewusste neue Blitz durchschneidet den ihn umgebenden Ring und verleiht unserem charakteristischen Logo so einen noch progressiveren, moderneren Look. Er steht stolz in der Mitte des Opel-Kompasses, unserem zentralen Designprinzip."

Das 18. Logo seit der Markengründung

Soviel dazu, eingefleischten Opel-Fans bleibt noch ein bisschen Zeit, sich an das Re-Design zu gewöhnen. Wussten Sie übrigens, wann Opel zum ersten Mal den Blitz als Markenlogo verwendete? In der Bildergalerie erfahren Sie es, dort haben wir alle Opel-Logos seit 1862 chronologisch aufgeführt.

Umfrage 8595 Mal abgestimmt Wie gefällt Ihnen das neue Opel-Logo? Ganz schlimm Wunderschön mehr lesen

Fazit

Nach vielen anderen Umstellungen seit der Eingliederung in den Stellantis-Konzern geht es bei Opel nun auch dem berühmten Blitz an den Kragen. Die Corporate Identity wird sukzessive auf das neue Markenzeichen umgestellt, 2024 debütiert das erste Opel-Modell mit diesem Emblem. Wahrscheinlich darf das neue Logo dann sogar während der Fahrt leuchten.