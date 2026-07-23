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Niederländische A12 ab 24.7. gesperrt: Zu den NRW-Ferien geht nichts Richtung Küste

Niederländische Autobahn A12 ab 24.7. gesperrt
Zu den NRW-Ferien geht nichts Richtung Küste

Autofahrer auf dem Weg in die Niederlande müssen sich am kommenden Wochenende auf eine Vollsperrung der A12 einstellen. Die niederländische Straßenbaubehörde Rijkswaterstaat sperrt die Autobahn in Fahrtrichtung Utrecht zwischen dem Autobahnkreuz Grijsoord und Maanderbroek.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.07.2026
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A12 Autobahn Niederlande Utrecht
Foto: André Muller via Getty Images

Die Sperrung beginnt am Freitag, 24.7. um 21:00 Uhr und endet am Montag, 27.7.2026 um 5:00 Uhr. Betroffen ist eine der wichtigsten Verbindungen für Reisende aus Deutschland. Die A12 schließt direkt an die deutsche A3 am Grenzübergang Elten an und wird insbesondere von Urlaubern in Richtung Utrecht, Amsterdam und Nordseeküste genutzt. Da die Arbeiten in die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen fallen, rechnet Rijkswaterstaat mit erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Umleitungen über drei Autobahnstrecken

Während der Vollsperrung wird der Verkehr über drei Routen umgeleitet. Die ausgeschilderten Strecken führen über die Autobahnen A50/A1/A30, A50/A1/A28 sowie A15/A2/A27.

Nach Angaben der Behörde verlängert sich die Fahrzeit um bis zu 30 Minuten. Bei hohem Ferienverkehr können die Verzögerungen jedoch größer ausfallen.

Neuer Asphalt und moderne Messtechnik

Auf dem rund dreitägigen Baufeld wird die Fahrbahn umfassend erneuert. Der alte Asphalt wird abgefräst, anschließend erhält der Abschnitt einen neuen lärmmindernden Belag. Außerdem werden die Fahrbahnübergänge instand gesetzt.

Zusätzlich baut Rijkswaterstaat neue Detektionsschleifen in die Fahrbahn ein. Sie erfassen später unter anderem das Verkehrsaufkommen sowie Glätte und liefern die Daten für das Verkehrsmanagement.

Weitere Bauarbeiten sind wahrscheinlich

Nach Angaben von Rijkswaterstaat stammt ein großer Teil der niederländischen Straßeninfrastruktur aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens werden deshalb in den kommenden Jahren weitere Autobahnabschnitte modernisiert. Autofahrer müssen daher auch künftig mit Baustellen und zeitweisen Sperrungen rechnen.

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