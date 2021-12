Niedrige Spritpreise in Polen Steuersenkung macht Benzin und Diesel günstiger

In Polen ist seit Montag (20.12.2021) tanken sehr günstig geworden. Hintergrund für die Preissenkung ist die hohe Inflation im Nachbarland. Die Teuerungsrate lag im November in Polen bei 7,7 Prozent, der höchste Wert seit rund 20 Jahren.

Im Rahmen eines "Anti-Inflationsschilds" senkt die polnische Regierung vorübergehend diverse Steuersätze. Vom 20.Dezember bis zum 20. Mai 2022 setzt die Regierung die Kraftstoff-Steuer auf null Prozent, vom 1.1.2022 bis 31. Mai 2022 setzt sie außerdem die Mehrwertsteuer für Kraftstoffe aus.

Spritpreis sinkt auf rund 1,22 Euro

Im Vergleich zu Deutschland war der Sprit an polnischen Tankstellen bis zu 30 Euro-Cent günstiger. Nun dürfte er nochmals um rund 6 bis 8 Cent pro Liter sinken. Schon vor den Absenkung kostete der Liter Benzin in Polen umgerechnet rund 1,30 Euro, Diesel liegt auf ähnlichem Niveau.

Für Deutsche in Grenznähe lohnt sich also die Fahrt zum östlichen Nachbarn. Aktuell ist Polen jedoch als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft – wer nicht geimpft ist, muss nach der Rückkehr für fünf Tage in Quarantäne. Der kleine Grenzverkehr ist davon jedoch ausgenommen, wenn Besucher nicht länger als 24 Stunden in Polen waren. Wer zum Tanken nach Polen fährt sollte beachten, dass neben dem gefüllten Tank maximal 20 Liter Kraftstoff in Reservekanistern nach Deutschland eingeführt werden dürfen. Die Bundespolizei kontrolliert im Grenzgebiet.

