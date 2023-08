Unfallfahrzeug war ein Porsche

Der Unfall ereignete sich nach Angaben von Augenzeugen konkret am Abschnitt Antoniusbuche am Ende der Döttinger Höhe, ein Streckenbereich an der Fahrzeuge Höchstgeschwindigkeiten erreichen. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarben die beiden Insassen noch an der Unfallstelle – neben mehreren Rettungskräften und der Polizei waren auch zwei Hubschrauber im Einsatz. Der Nürburgring wurde gesperrt, auch die Touristenfahrten für Mittwoch abgesagt. Am Donnerstag verzichten die Industrie-Pool-Firmen auf weitere Testfahrten.