Österreich ändert Tankstellen-Regel: Das müssen Sie jetzt beim Tanken beachten

Die Maßnahme war Mitte März eingeführt worden, um starke Ausschläge bei den Kraftstoffpreisen zu begrenzen. In dieser Phase durften Tankstellen ihre Preise nur montags, mittwochs und freitags jeweils um 12:00 Uhr erhöhen. Ziel war es, kurzfristige Preissprünge zu dämpfen.

Hintergrund der befristeten Regelung Auslöser war eine angespannte Lage am Treibstoffmarkt mit deutlich steigenden Preisen. Die Regel sollte verhindern, dass sich Preisänderungen innerhalb kurzer Zeit mehrfach nach oben bewegen. In der Praxis zeigte sich jedoch ein Nebeneffekt. Tankstellen konnten gestiegene Einkaufskosten nicht immer sofort weitergeben. Gleichzeitig wurden sinkende Einkaufspreise teilweise verzögert an Kunden weitergereicht.

Ein vereinfachtes Beispiel verdeutlicht das Prinzip. Steigt der Einkaufspreis an einem Dienstag, durfte der Verkaufspreis erst am nächsten zulässigen Termin angepasst werden. Fielen die Einkaufspreise danach wieder, ließ sich diese Entwicklung nur eingeschränkt abbilden.

Rückkehr zur täglichen Anpassung Mit dem Auslaufen der Sonderregel kehrt Österreich zur bisherigen Praxis zurück. Preiserhöhungen sind wieder einmal täglich um 12:00 Uhr möglich, Preissenkungen jederzeit.

Die Preisbildung kann damit wieder direkter auf Veränderungen bei den Einkaufskosten reagieren. Gleichzeitig bleibt die Meldepflicht bestehen. Jede Preisänderung muss weiterhin in die Datenbank der Regulierungsbehörde E-Control eingetragen werden. Das soll es ermöglichen, Preisbewegungen nachzuvollziehen und zu prüfen, ob Veränderungen an den Zapfsäulen sachlich begründet sind.

Verbindung zur bestehenden Preisregulierung Parallel zur Rückkehr zur täglichen Anpassung bleibt die im April eingeführte Spritpreisbremse bestehen. Sie setzt an der Weitergabe von Preisentwicklungen entlang der Lieferkette an.

Sinkende Kosten bei Rohöl oder Raffinerieprodukten sollen schneller an Tankstellenkunden weitergegeben werden. Gleichzeitig sollen zusätzliche Margen, die ausschließlich in Krisensituationen entstehen, begrenzt werden. Damit kombiniert Österreich eine flexible Preisgestaltung mit Vorgaben zur Weitergabe von Preisvorteilen.

Alltag beim Tanken in Österreich Für Autofahrer verändert sich vor allem der Rhythmus der Preisbewegungen. Anpassungen können wieder an jedem Tag erfolgen, was zu häufigeren Schwankungen führen kann. Gleichzeitig werden Preisänderungen enger an die tatsächliche Marktentwicklung gekoppelt. Wer tankt, muss sich daher wieder stärker am Tagesverlauf orientieren.

Unverändert bleibt, dass Preisänderungen transparent einsehbar sind. Online-Datenbanken und Apps zeigen weiterhin aktuelle Preise und erleichtern den Vergleich zwischen Tankstellen.