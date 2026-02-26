Österreich-Handel: Seat Leon 8.000 Euro billiger

Das bestätigte der österreichische Importeur, die Porsche Holding Salzburg, gegenüber der auto motor und sport. In Österreich erfolge die Preisgestaltung "unabhängig von anderen Märkten", so ein Sprecher des Importeurs. "Dabei würden "die Marktgröße, die lokale Wettbewerbssituation sowie weitere marktspezifische Rahmenbedingungen wie die NoVA berücksichtigt, die sich teilweise deutlich von jenen in Deutschland unterscheiden". Die Fahrzeuge stünden "auch Kunden aus Deutschland zur Verfügung", so das Unternehmen (die Normverbrauchsabgabe NoVA ist eine Art Zulassungssteuer in Österreich).

Leon ab 22.490 Euro Das Sondermodell Leon 1.5 TSI Style Edition (115 PS) ist in Österreich aktuell ab 22.490 Euro zu haben. In Deutschland beginnen die Preise für das baugleiche Serienmodell Leon 1.5 TSI Style bei 28.940 Euro – plus Überführungskosten. Weil die österreichische Normverbrauchsabgabe NoVA bei der Ausfuhr erstattet wird, können deutsche Käufer beim Eigenimport sogar auf 20.700 Euro kommen. Ersparnis: rund 8.200 Euro.

Auch andere Seat-Modelle werden in Österreich günstiger angeboten als in Deutschland. So startet das Basismodell Ibiza 1.0 TSI Reference (80 PS) in Österreich bei 16.990 Euro Listenpreis, während der ähnlich ausgestattete Basis-Ibiza 1.0 TSI in Deutschland erst ab 19.650 Euro angeboten wird – rund 2.700 Euro teurer. Anders als in Deutschland sind Überführungskosten (oft um die 1.000 Euro) im österreichischen Listenpreis enthalten. Zudem gibt es im Nachbarland zehn Jahre Herstellergarantie (oder 200.000 Kilometer), in Deutschland dagegen nur zwei Jahre.