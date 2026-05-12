Opel steigt bei Nationalmannschaft und Bundesliga ein

Bei Opel setzen sie künftig auf mehr Sport – nicht in den Modellen, sondern im Sponsoring. Opel wird ab 1. Juli 2026 strategischer Partner der deutschen Handball-Nationalmannschaften – sowohl der Frauen als auch der Männer. Das Engagement erstreckt sich über drei Jahre.

Deal gilt für drei Jahre Aber Opel lässt den Marken-Blitz gleich doppelt einschlagen und übernimmt zum gleichen Zeitpunkt auch die Namensrechte an der Handball-Bundesliga, die damit offiziell zur "Opel Handball-Bundesliga" wird. Auch hier ist das Engagement auf drei Jahre ausgelegt. Die Kooperationen mit Verband und Liga wurden von der Sportrechte- und Sportmarketing-Agentur Sportfive vermittelt.

"Opel und der Handball-Sport passen perfekt zueinander. Beide stehen für Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Dynamik", sagt Opel Deutschland-Chef Patrick Dinger. "Die Handball-Fanbasis ist wie Opel stark in der Mitte der Gesellschaft verankert, familienbezogen, bodenständig, nahbar sowie authentisch. Und: Beide Marken sind in Deutschland entstanden, gewachsen und stehen bis zum heutigen Tag unverwechselbar für 'Made in Germany'." Wie Opel stehe Handball für Tempo, Emotionen, Präzision und einen hohen technischen Anspruch einerseits und Nahbarkeit sowie Bodenständigkeit andererseits, so der Autobauer in seiner Mitteilung weiter.

Die strategischen Maßnahmen von Opel innerhalb der langfristig angelegten Kooperation umfassen die gezielte Förderung des Handballs sowie die Schärfung des Markenprofils. Zugleich unterstützt das Sponsoring die Identifikation von Opel im Umfeld des Hochleistungssports. Darüber hinaus wird Opel zum Mobilitätspartner.

Trikots, Banden, Social Media Konkret zu sehen sein wird Opel bei den Auftritten der Nationalmannschaften als Schriftzug und Blitz auf den Trikots der Spielerinnen und Spieler sowie weiterer Verantwortlicher. Das Gleiche gilt für alle Teams der Handball-Bundesliga. Diese wird darüber hinaus für die kommenden drei Spielzeiten offiziell auf allen Kanälen und in jeder Arena der Republik sichtbar zur "Opel Handball-Bundesliga", was durch das neue Composite-Logo "Opel HBL" unterstrichen wird. Hinzu kommen Bannerwerbung, Spots, Anzeigen und Social-Media-Aktivitäten.

Das Opel-Engagement im Handball ist nicht ganz neu. Bereits in den 1980er und 1990er Jahren war der Hersteller Trikotsponsor der Handball-Nationalmannschaft und Partner des siebenmaligen Deutschen Meisters TV Großwallstadt.