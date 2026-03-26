Ostern nach Italien? So gehts ohne Brenner-Stau

In Deutschland starten am 26. bzw. am 30.3. zehn Bundesländer in die Osterferien. Entsprechend sind schon vor den eigentlichen Feiertagen die Route durch Österreich gen Süden massiv frequentiert. Die größte Staufalle ist die Baustelle an der Luegbrücke mit der stark eingeschränkten Verkehrsführung. Entscheidend ist deshalb, wann gefahren wird und ob der Brenner überhaupt genutzt wird.

Die stärkste Belastung wird neben dem Ferienauftakt am Freitag und Samstag (27. und 28.3.) zwischen Gründonnerstag und Karsamstag erwartet. Die zweispurige Verkehrsführung und Lkw-Fahrverbote auf der A13 ändern daran wenig. Wer genau dann unterwegs ist, muss Staus einplanen.

Die besten Zeiten für die Fahrt Wer nicht an die Hauptreisetage gebunden ist, kann die Situation deutlich entschärfen. Früh starten oder bewusst ausweichen bringt den größten Effekt.

Abfahrt vor 06:00 Uhr oder nach 20:00 Uhr

Dienstag oder Mittwoch vor Ostern als Starttermin

Ostersonntag mit weniger Verkehrsdruck nutzen

Rückreise nicht am Ostermontag beginnen Diese Zeitfenster sorgen dafür, dass sich der Verkehr noch nicht aufgebaut hat oder bereits wieder abflacht.

Die besten Alternativen zum Brenner Der Brenner ist die direkte Route, aber nicht die einzige. Je nach Ziel gibt es mehrere Ausweichmöglichkeiten. Die Strecke durch die Schweiz über den Gotthard-Tunnel ist ganzjährig befahrbar. Sie eignet sich vor allem für Ziele in Norditalien westlich des Gardasees. Nachteil sind die regelmäßig entstehenden Staus vor dem Tunnel.

Die Tauernroute über Salzburg und Villach führt weiter östlich nach Italien. Sie ist vollständig autobahntauglich und wird häufig von Wohnmobilen genutzt. Engstellen bleiben die Tunnelbereiche, besonders bei hohem Verkehrsaufkommen.

Der San-Bernardino-Korridor wird oft genutzt, wenn sich der Verkehr vor dem Gotthard staut. Er ist weniger bekannt, kann aber bei richtiger Planung Zeit sparen.

Der Reschenpass ist eine Alternative Richtung Südtirol ohne Autobahnmaut. Gleichzeitig führen aktuelle Bauarbeiten und begrenzte Kapazitäten auch hier zu Verzögerungen.

Blockabfertigung und Abfahrtsverbote Feste Termine für eine Blockabfertigung rund um Ostern sind aktuell nicht vorgesehen. Die Dosierung betrifft in erster Linie den Lkw-Verkehr und wird in einem eigenen Kalender gesteuert, der sich 2026 vor allem auf die Wintermonate und spätere Frühjahrstermine konzentriert.

Trotzdem kann die Maßnahme auch an Ostern kurzfristig eingesetzt werden. Bei hoher Verkehrsbelastung wird der Verkehr an der Grenze bei Kufstein dosiert auf die Autobahn gelassen. Das führt zu Rückstaus bereits auf deutscher Seite, vor allem auf der A93 und im weiteren Verlauf auch auf der A8.

In Bayern verstärken Abfahrtverbote von der Autobahn an den stark frequentierten Wochenenden und Feiertagen die Stausituation, um Ortsdurchfahrten zu entlasten. Parallel dazu greifen in Tirol ebenfalls an belasteten Tagen Abfahrtsverbote. Fahrzeuge dürfen dann die Autobahn nicht mehr verlassen, um durch Orte auszuweichen. Ziel ist es, den Ausweichverkehr aus den Gemeinden herauszuhalten. Für Reisende bedeutet das, dass spontane Umfahrungen über Nebenstrecken kaum möglich sind. Wer trotzdem abfährt, riskiert Bußgelder.