Panzer-Schwertransport auf A4 in Not: Was hat hier gebrannt?

Nach ersten Erkenntnissen platzte gegen 1:20 Uhr ein Reifen am Sattelzug. Die Feuerwehr löschte den Brand mit rund 50 Einsatzkräften, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der Schaden am Transportfahrzeug und an der Fahrbahn wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Was hat da gebrannt? Bei dem Fahrzeug handelt es sich nicht um einen Kampfpanzer, sondern um einen Bergepanzer. Sehr wahrscheinlich ein M88A2 "Hercules" oder eine vergleichbare Variante. Der M88A2 basiert auf der Plattform des M1 Abrams, einem der wichtigsten Kampfpanzer der US-Armee. Anders als der Abrams ist der Bergepanzer jedoch nicht für Gefechte ausgelegt. Statt einer Kanone besitzt er einen großen Kranarm, mehrere leistungsstarke Seilwinden und ein massives Räumschild an der Front.

Seine Aufgabe besteht darin, beschädigte oder ausgefallene Panzer zu bergen. Dazu gehört das Abschleppen von Fahrzeugen, das Herausziehen aus schwierigem Gelände sowie das Wechseln schwerer Baugruppen wie Motoren oder Getriebe direkt im Einsatzgebiet.

Technische Einordnung des Bergepanzers Der M88A2 zählt zu den schwersten Unterstützungsfahrzeugen im militärischen Bereich. Das Fahrzeug wiegt rund 63 Tonnen und wird von einem Dieselmotor mit etwa 1.050 PS angetrieben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei etwa 40 km/h auf der Straße. Die Hauptseilwinde erreicht Zugkräfte von über 60 Tonnen. Mit Umlenkrollen lässt sich diese Kraft weiter steigern, um auch festgefahrene Kampfpanzer zu bewegen. Der Kranarm ist darauf ausgelegt, komplette Triebwerke oder andere schwere Komponenten anzuheben.

SERGEI GAPON via Getty Images Ein Berge-Panzer dieser Art wurde auf dem Auflieger transportiert.

Auffällig ist das große Räumschild an der Front. Es dient nicht nur zum Räumen von Hindernissen, sondern vor allem zur Stabilisierung des Fahrzeugs während Bergungsarbeiten. Die Besatzung besteht in der Regel aus drei Personen, darunter ein Mechaniker.

Grundlage ist der M1 Abrams Die technische Basis bildet der M1 Abrams, ein moderner Kampfpanzer, der seit den 1980er-Jahren im Einsatz ist und kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Der Abrams ist für den direkten Kampfeinsatz konzipiert und gehört zu den schwersten Kampfpanzern weltweit.

Er verfügt über eine 120-Millimeter-Glattrohrkanone, eine mehrschichtige Verbundpanzerung und ein leistungsstarkes Antriebssystem. Auffällig ist der Einsatz einer Gasturbine statt eines klassischen Dieselmotors. Diese liefert eine Leistung von rund 1.500 PS und ermöglicht hohe Beschleunigung trotz eines Gefechtsgewichts von über 60 Tonnen.

Andrew Leyden Der M1A2 Abrams-Kampfpanzer der US-Streitkräfte bildet die Basis für den Berge-Panzer "Hercules".

Der Bergepanzer übernimmt das Fahrgestell, die Kettenlaufwerke und viele technische Komponenten des Abrams. Dadurch kann er im gleichen Gelände eingesetzt werden und beschädigte Fahrzeuge der gleichen Gewichtsklasse bergen.

Was hier gebrannt hat Der Brand betraf nach bisherigen Erkenntnissen vor allem den Auflieger. Die Flammen konnten auf diesen Bereich begrenzt werden. Ein Übergreifen auf die Zugmaschine wurde verhindert.

Der geladene Panzer wurde durch die Hitze zumindest äußerlich beschädigt. Der genaue Zustand ist noch unklar. Am Abend wurde es mit Kränen auf einen anderen Transporter umgesetzt, um den Weitertransport zu ermöglichen.

Details zum Einsatz und Transport Der Bergepanzer war Teil eines Militärtransports innerhalb Europas. Nach Angaben der US-Armee sollte das Fahrzeug von Estland zum Truppenübungsplatz Hohenfels in Bayern gebracht werden. Solche Transporte erfolgen üblicherweise per Tieflader, da Kettenfahrzeuge auf langen Strecken nicht selbst fahren.

Während der Löscharbeiten war der Rastplatz vollständig gesperrt. Für Pkw wurde er später wieder freigegeben, für Lastwagen blieb er zunächst geschlossen. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner in der Umgebung am frühen Morgen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Warum ein geplatzter Reifen einen Brand auslösen kann Ein Reifenplatzer kann bei einem Schwertransport eine Kettenreaktion auslösen. Wenn sich die Lauffläche löst, schlagen Teile des Reifens gegen Fahrwerk und Auflieger. Gleichzeitig läuft die Felge unter hoher Last weiter über den Asphalt, wodurch starke Reibung und Hitze entstehen.

Diese Hitze kann auf Bremsen, Leitungen oder ölhaltige Bauteile übergehen. Wenn Materialien beschädigt werden und etwa Hydrauliköl austritt, kann sich dieses entzünden. Bei einem beladenen Tieflader verstärken Gewicht und Dauerbelastung diesen Effekt zusätzlich.