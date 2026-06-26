Paukenschlag bei Auto-Zulieferer: Bosch-Boss Hartung geht überraschend

Zum 30.6.2026 legt der 60-Jährige sein Amt auf eigenen Wunsch nieder und scheidet zugleich aus der Geschäftsführung aus. Bereits zum 1.7.2026 übernimmt sein bisheriger Stellvertreter Christian Fischer die Führung des Unternehmens. Gleichzeitig ordnet Bosch die Zuständigkeiten in der Konzernspitze neu.

Hartung stand seit Anfang 2022 an der Spitze des Unternehmens. Erst im vergangenen Jahr war sein Vertrag noch bis 2031 verlängert worden. Umso überraschender kommt der nun angekündigte Wechsel. Nach Angaben des Unternehmens erfolgte die Entscheidung im Einvernehmen mit den Gesellschaftern. Hartung wolle sich künftig neuen gesellschaftlichen und unternehmerischen Aufgaben außerhalb der Bosch-Gruppe widmen.

Christian Fischer übernimmt zum 1. Juli Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung wird Christian Fischer. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler gehört seit 2018 der Bosch-Geschäftsführung an und war bisher stellvertretender Vorsitzender. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem den Unternehmensbereich Consumer Goods sowie zentrale Wachstumsinitiativen, das Portfolio-Management und die Entwicklung der obersten Führungskräfte.

Bosch Stefan Hartung (rechts) übergibt den Staffelstab bei Bosch an Christian Fischer.

Zu seinen wichtigsten Projekten zählt die Übernahme des Heizungs-, Lüftungs- und Klimageschäfts von Johnson Controls und Hitachi. Bosch bezeichnet diese Akquisition als die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte. Nach Einschätzung des Unternehmens hat Fischer die strategische Ausrichtung der vergangenen Jahre maßgeblich mitgestaltet.

Seine berufliche Laufbahn begann Fischer bereits 1996 als Trainee bei Bosch. Nach mehreren Stationen außerhalb des Unternehmens, unter anderem als Vorstandsvorsitzender des RFID-Spezialisten Smartrac, kehrte er zurück und wurde schließlich Mitglied der Geschäftsführung.

Zwei neue stellvertretende Vorsitzende Mit dem Führungswechsel verändert Bosch auch die Struktur der Geschäftsführung. Markus Forschner und Markus Heyn werden zum 01.07.2026 stellvertretende Vorsitzende.

Bosch Die beiden Geschäftsführungsmitglieder Markus Forschner (links) und Markus Heyn (rechts) werden zum 1. Juli 2026 zu stellvertretenden Vorsitzenden der Bosch-Geschäftsführung ernannt.



Forschner ist seit 2022 Finanzchef (CFO) des Unternehmens. Der promovierte Informatiker und Betriebswirt gehört Bosch bereits seit 1996 an und verantwortet künftig zusätzlich Aufgaben in der engeren Konzernführung.

Heyn leitet seit 2022 den Unternehmensbereich Mobility, der für Bosch weiterhin die größte Geschäftseinheit darstellt. Der promovierte Maschinenbauingenieur gehört seit 2015 der Geschäftsführung an und soll künftig insbesondere die technologische Perspektive innerhalb der Unternehmensleitung vertreten.

Hartung führte Bosch durch eine schwierige Phase In seiner Mitteilung würdigt Bosch Hartungs Rolle während einer wirtschaftlich anspruchsvollen Zeit. Der Konzern verweist auf zahlreiche Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.

Aufsichtsratschef Stefan Asenkerschbaumer erklärte, die Gesellschafter bedauerten Hartungs Entscheidung und dankten ihm für seine Verdienste bei der Führung des Unternehmens in einer außergewöhnlich schwierigen Phase.

Hartung kam 2004 zu Bosch und wurde 2013 Mitglied der Geschäftsführung. Seit dem 1.1.2022 stand er an der Spitze des Unternehmens.

Führungswechsel in einer Phase großer Herausforderungen Der Wechsel erfolgt in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen für Bosch. Der Konzern investiert weiterhin in Zukunftsfelder wie Software, Automatisierung, Elektrifizierung und künstliche Intelligenz. Gleichzeitig stehen zahlreiche Geschäftsbereiche unter erheblichem wirtschaftlichem Druck.