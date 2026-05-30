Per Ausschreibung: Bundeswehr sucht 1.000 Muffel

Hinter dem Projektnamen MUFFEL steckt ein sogenanntes Multifunktionales Feldumschlaggerät, gemeinhin auch Gabelstapler genannt. Es soll schwere Lasten bewegen, Container verladen und unterschiedliche Aufgaben im Gelände übernehmen soll.

Nach Angaben des Bundeswehr-Beschaffungsamtes BAAINBw soll MUFFEL mehr als vier Tonnen heben können und komplette 20-Fuß-Container be- und entladen. Gefordert werden außerdem Allradantrieb, Straßenzulassung und eine Geschwindigkeit von mindestens 40 km/h. Die Fahrzeuge sollen sowohl auf Straßen als auch abseits befestigter Wege eingesetzt werden können.

Wechselbare Werkzeuge für unterschiedliche Aufgaben Technisch basiert das Konzept auf einem Teleskopstapler mit wechselbaren Anbaugeräten. Dadurch kann ein einziges Fahrzeug mehrere Aufgaben übernehmen können.

Geplant sind unter anderem Gabelträger für Paletten und Container, Mehrzweckschaufeln, Lasthaken oder Arbeitsbühnen. Damit sollen die Fahrzeuge nicht nur Versorgungsgüter verladen, sondern auch Container bewegen, Lagerflächen vorbereiten oder Personen anheben können.

Die Bundeswehr beschreibt MUFFEL deshalb als multifunktionales Feldumschlaggerät. Zum vorgesehenen Zubehör gehören laut Ausschreibung unter anderem:

Gabelträger mit Klappgabelzinken

Containergabeln

Mehrzweckschaufeln

Arbeitsbühnen

Lasthaken

Transportgestelle für Anbaugeräte

Bundeswehr/Jane Schmidt Hier kommt ein Manitou des Objektschutzregimentes der Luftwaffe „Friesland“ bei der Übung Friesischer Löwe zum Räumen einer Start- und Landebahn eines Flughafens zum Einsatz.

Zusätzlich sollen die Fahrzeuge mit militärischem Kraftstoff vom Typ F-63 betrieben werden können.

Was ist F-63-Kraftstoff?F-63 ist die militärische Bezeichnung für Dieselkraftstoff nach NATO-Standard, der in vielen Fahrzeugen der Bundeswehr verwendet wird. Der Kraftstoff basiert auf normalem Dieselkraftstoff, enthält aber zusätzliche Zusätze für militärische Anforderungen, etwa zum Korrosionsschutz oder für den Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen. Ziel ist es, möglichst viele Fahrzeuge und Geräte mit einem einheitlichen Kraftstoff betreiben zu können. Dadurch soll die Versorgung im Einsatz vereinfacht und die Logistik innerhalb der NATO standardisiert werden. Alte Feldumschlaggeräte sollen ersetzt werden Mit MUFFEL will die Bundeswehr ihre bisherigen Feldumschlaggeräte der Typen FUG 2,5t und FUG 4t ersetzen. Teile dieser Fahrzeuge sind bereits seit Jahrzehnten im Einsatz. Das ältere FUG 2,5t wurde bereits ab 1983 eingeführt. Später kam das leistungsstärkere FUG 4t hinzu, das auf einem Teleskoplader von Manitou basiert. Dieses System konnte erstmals direkt Container be- und entladen.

Die bisherigen Systeme gelten zwar als robust, stoßen bei modernen Anforderungen der militärischen Logistik aber zunehmend an Grenzen. Übrigens: Die Bundeswehr hat noch als weitere Stapler-Fahrzeuge den ferngesteuerten Gabelstapler "Luftlandeumschlaggerät 1,2t Crayler" sowie den "Teleskopstapler 4,5t Merlo" des gleichnamigen italienischen Herstellers im Einsatz.

Bundeswehr/Roland Alpers Das Feldumschlaggerät kann eine aufgenommene Last von maximal 2,5 Tonnen in eine Höhe von bis zu 3,7 Metern heben.



Bis zu 1.000 Fahrzeuge geplant Das BAAINBw hat für das Projekt bereits ein europaweites Vergabeverfahren gestartet. Geplant ist eine Rahmenvereinbarung über 15 Jahre. Von den insgesamt bis zu 1.000 Fahrzeugen sollen zunächst 594 Systeme fest bestellt werden. Weitere 406 Fahrzeuge sind als Option vorgesehen. Die letzten Fahrzeuge der ersten Bestellung sollen spätestens bis Ende 2032 ausgeliefert werden.

Die Ausschreibung läuft als Verhandlungsverfahren mit Vergabeverhandlung. Welche Hersteller sich beteiligen werden, ist bisher offen.