Pilotprojekt in Hamburg: Lidl wird Parkplatzanbieter

Im Kampf gegen die Parkplatznot in Hamburg geht die Hansestadt jetzt zusammen mit dem Discounter Lidl einen neuen Weg. Lidl öffnet seine Kundenparkplätze in Hamburg-Hamm für die Allgemeinheit. Allerdings darf hier nur außerhalb der Öffnungszeiten sowie gegen eine Gebühr geparkt werden.

Nur außerhalb der Laden-Öffnungszeiten Im Pilotprojekt "Feierabendparken" stehen Anwohnern und Besuchern ab dem 19. Januar 2026 täglich von 18:00 bis 08:00 Uhr des Folgetags insgesamt zehn kostenpflichtige Pkw-Stellplätze auf dem Lidl-Parkplatz zur digitalen Buchung zur Verfügung. Dass nur zehn der 60 verfügbaren Parkplätze für das "Feierabendparken" freigegeben werden, hängt damit zusammen, dass die Filiale bereits um 7 Uhr öffnet und bis 21 Uhr geöffnet hat, das Feierabendparken aber zwischen 18 Uhr und 8 Uhr erlaubt ist. So will man immer ausreichend freie Parkplätze für Kunden freihalten.

Die Buchung der Parkplätze am Lidl-Standort Carl-Petersen-Straße 55 erfolgt über die Plattform des Anbieters Wemolo. Wer nur eine Nacht parkt, wird mit 3 Euro zur Kasse gebeten. Darüber hinaus werden ein Wochenpaket (7 Nächte) zum Preis von 12 Euro sowie ein Monatspaket (30 Nächte) zum Preis von 30 Euro angeboten.

Weitere Projekte angedacht Sollte das Pilotprojekt erfolgreich verlaufen, ist nach Angaben der Stadt Hamburg eine Ausweitung des "Feierabendparkens" auf weitere geeignete Lidl-Standorte in Hamburg denkbar. Das Potenzial ist groß, allein Lidl betreibt in Hamburg 60 Filialen.

Während der Öffnungszeiten ist weiterhin nur ein Parken für den Zeitraum des Einkaufs gestattet. Wer bisher außerhalb der Öffnungszeiten den Parkplatz genutzt hatte und von den Kamerasystemen beim Nachtparken erwischt wurde, wurde mit 35 Euro Strafe zur Kasse gebeten.

"Parkflächen, die abends und nachts ungenutzt bleiben, sind in einer Großstadt wie Hamburg eine wertvolle Ressource, die sinnvoll genutzt werden kann, um den Parkdruck im öffentlichen Raum zu lindern. Die Kooperation mit Lidl in diesem Pilotprojekt zeigt, wie durch partnerschaftliche Initiativen und digitale Angebote neue Wege für die Nutzung bestehender Park-Infrastruktur geschaffen werden können. Das Feierabendparken ermöglicht es Anwohnenden unkompliziert eine Abstellfläche für ihr Fahrzeug zu erhalten – so wie auch auf unserem Behördenparkplatz. Damit entfällt der Parkplatzsuchverkehr vor Ort – was wiederum gut für die Anwohnenden und für das Klima ist", erklärt Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg.

"Wir freuen uns, hierbei eine Vorreiterrolle einzunehmen: Indem wir unseren Parkplatz nach Geschäftsschluss öffnen, schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Nachbarn und die Stadt. Gleichzeitig lösen wir unser Kundenversprechen täglich ein, indem wir einen schnellen, bequemen Einkauf und ausreichend Parkplätze während der gesamten Öffnungszeit gewährleisten", ergänzt André von Lühmann, Leiter Immobilien Region Nord der Lidl Immobilien Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Hamburg ist nicht die erste Metropole, in der Discounter ihre Parkflächen außerhalb der Öffnungszeiten Parkplatzsuchenden zur Verfügung stellen. In Düsseldorf läuft ein ähnliches Projekt bei jeweils vier Filialen von Aldi und Lidl.