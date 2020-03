Pirelli-Kalender 2021 entfällt wegen Corona Reifenhersteller spendet Geld

Zusammen mit weiteren Initiativen spendet das Kalender-Team 100.000 Euro für den Kampf gegen das Corona-Virus.

Seit 1964 produziert der Reifenhersteller den Pirelli-Kalender, der nicht in den freien Verkauf geht, sondern ausschließlich an Freunde und Kunden des Hauses Pirelli verteilt wird. Dadurch wurde "The Cal" zu einem begehrten Sammlerobjekt, erreichte Kultstatus und spiegelt das Zeitgeschehen sowie auch gesellschaftliche Entwicklungen wider.

Als erster Fotograf wurde Robert Freeman für ein Shooting auf Mallorca engagiert. Im späteren Verlauf engagierte der Reifenproduzent nicht nur berühmt Fotografen sondern auch Models und Schauspielerinnen. Doch der Pirelli-Kalender wurde nicht kontinuierlich und jährlich aufgelegt. 1967 erschien er nicht, auch im Zeitraum zwischen 1975 bis 1983 wurde er nicht produziert.