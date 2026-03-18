Polizei bitte um Mithilfe: Wo sind die 15 Tonnen Fruchtgummi?

Der Diebstahl ereignete sich auf einem Autohof bei Neustadt-Glewe im Landkreis Ludwigslust-Parchim, zurück blieb nur die Zugmaschine.

Der Fahrer hatte den Lkw am Dienstagmorgen (17.3.2026) dort abgestellt. Als er am Abend zurückkam, war der Auflieger nicht mehr da. Hinweise auf den Verbleib gibt es bisher nicht.

Ablauf deutet auf gezieltes Vorgehen hin Die Art des Diebstahls spricht für ein geplantes Vorgehen. Der Auflieger wurde offenbar gezielt abgekoppelt und abtransportiert. Dass die Zugmaschine stehen blieb, legt nahe, dass es den Tätern ausschließlich um die Ladung ging.

Bei dem gestohlenen Anhänger handelt es sich um einen weißen Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull mit der Aufschrift "Transport+Logistik Bavaria". Solche Auflieger lassen sich vergleichsweise schnell an eine andere Zugmaschine koppeln, was einen Abtransport innerhalb weniger Minuten ermöglicht.

Autohöfe bleiben ein Schwachpunkt im Güterverkehr Fälle dieser Art treten immer wieder auf. Autohöfe gelten als besonders anfällig, weil Fahrzeuge dort über längere Zeit unbeaufsichtigt stehen. Gerade während der vorgeschriebenen Ruhezeiten nutzen Täter diese Situation gezielt aus.

Der aktuelle Fall passt in dieses Muster. Die Tat dürfte sich über mehrere Stunden erstreckt haben, ohne dass sie unmittelbar bemerkt wurde. Ob mehrere Personen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise Die Kriminalpolizei hat eine Fahndung eingeleitet. Gesucht werden Hinweise zu auffälligen Fahrzeugbewegungen oder Personen im Bereich des Autohofs.

Gesucht wird ein weißer Sattelauflieger

Aufschrift "Transport+Logistik Bavaria"

Tatzeit zwischen Dienstagmorgen und Abend

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugwechseln sind relevant Auch Beobachtungen aus dem Fernverkehr können für die Ermittler von Bedeutung sein.

Auswirkungen für Speditionen und Fahrer Der Diebstahl zeigt die praktischen Risiken im Alltag des Güterverkehrs. Für Speditionen bedeutet der Verlust einer kompletten Ladung nicht nur einen hohen wirtschaftlichen Schaden, sondern auch organisatorischen Aufwand.

Für Fahrer stellt sich zudem die Frage nach der Absicherung abgestellter Fahrzeuge. Technische Lösungen wie zusätzliche Verriegelungen oder Ortungssysteme werden zunehmend eingesetzt, können solche Fälle aber nicht vollständig verhindern.