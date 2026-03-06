Polizei warnt vor Auto-Diebstählen: Das Sylt-Gefühl macht es Dieben leicht

Innerhalb von nur zwei Wochen registrierte die Polizei auf Sylt mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen – und das Muster dahinter ist so simpel wie erschreckend.

Von Tür zu Tür Die Täter schlichen sich nicht in der Dunkelheit an geparkten Autos vorbei und brachen sie auf. Sie gingen die Straßen entlang und zogen einfach an den Türgriffen. Unverschlossen? Reingegriffen. Verschlossen? Weiter zum Nächsten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag allein durchsuchten Unbekannte in Westerland mehrere Fahrzeuge – am Parkplatz Schützenstraße, im Bereich Gaadt, in der Bötticherstraße, der Elisabethstraße und dem Hebbelweg. In drei Autos fanden sie nichts Wertvolles. In drei weiteren wurden sie fündig: Bargeld, Fahrzeugpapiere, Kleidung – alles weg.

Auch in Morsum registrierte die Polizei mehrere Vorfälle. Teilweise verschwanden sogar komplette Fahrzeuge.

"Gezielt nach unverschlossenen Autos gesucht" Die Polizei spricht offen aus, was hinter der Serie steckt. Ein Sprecher erklärt gegenüber SHZ: "Der oder die Täter haben offenbar gezielt nach Fahrzeugen gesucht, die unverschlossen waren." Fünf Diebstähle in kurzer Zeit – das sei "in dem Sinne auffällig", so der Beamte.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob alle Taten miteinander zusammenhängen und ob es sich um dieselben Täter handelt.

Das Sylt-Gefühl hat seinen Preis Was die Insel so besonders macht – diese entspannte, fast dörfliche Atmosphäre trotz Luxus und Promi-Faktor – wird hier zur Schwachstelle. Wer im Alltag nie über Kriminalität nachdenken musste, denkt auch nicht daran, das Auto abzuschließen. Täter von außen wissen das.

Die Polizei hat deshalb eine klare Botschaft an alle Sylter und Besucher:

Immer abschließen – egal wie kurz der Aufenthalt

– egal wie kurz der Aufenthalt Keine Wertsachen sichtbar lassen – Taschen, Dokumente und Elektronik gehören nicht ins Sichtfeld

– Taschen, Dokumente und Elektronik gehören nicht ins Sichtfeld Verdächtiges sofort melden – Hinweise nimmt die Polizei Sylt unter 04651 / 70470 entgegen