Polizei warnt vor Trickbetrügern auf Autobahnen: Achtung, so werden Sie abgezockt!

Dabei hatten die Täter eine Kennzeichentafel vom Fahrzeug abgerissen und dem Fahrer gezeigt, um ihn zum Aussteigen zu bewegen. Währenddessen durchsuchen Komplizen den Innenraum nach Geldbörsen oder Dokumenten.

Betroffen waren nach Polizeiangaben jüngst ein 29-jähriger Autofahrer auf der A10 bei Michendorf sowie ein 62-Jähriger an der A2 bei Buckautal. In beiden Fällen lagen die Portemonnaies offen auf dem Fahrersitz. Die Täter nutzten den Moment der Ablenkung und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits Anfang Januar auf dem Rastplatz Rüblingsheide an der A13 bei Duben im Landkreis Dahme-Spreewald ereignet.

Betrug auf Autobahnen seit Jahren bekannt Vor den Trickdiebstählen warnt die Polizei in Brandenburg schon seit Jahren, auch mit entsprechenden Plakaten. So hieß es damals von Seiten der Polizei: "Rast- und Parkplätze an den Brandenburger Autobahnen nutzen täglich viele Reisende für eine kurze Pause oder einen Kaffee zwischendurch. Für Beschäftigte im gewerblichen Güterverkehr sind sie auch Schlafplatz nach langen Arbeitstagen. Zur Nachtzeit treiben dort jedoch auch Diebe auf der Suche nach Beute ihr Unwesen."

Bei Ladungsdiebstählen würden die Täter Waren direkt von der Ladefläche stehlen. "In anderen Fällen werden die Fahrerinnen und Fahrer von Lkw oder Kleintransportern zur Nachtzeit geweckt, um sie unter einem Vorwand aus dem Fahrzeug zu locken. Ein zweiter Täter nutzt dann die Gelegenheit und entwendet Bargeld, Wertgegenstände oder Dokumente aus der Fahrerkabine." In einigen Fällen hätten die Täter auch Gewalt angewendet, um ihr Ziel zu erreichen, so die Polizei.

Viele Raubdelikte auf Rastplätzen Für das Jahr 2022 wurden laut Polizei 540 entsprechende Straftaten auf Park- und Rastplätzen an Brandenburger Autobahnen registriert, darunter auch Raubdelikte. Die aktuellen Fälle zeigen, dass die Problematik weiterhin besteht. Neuere Zahlen liegen nicht vor.

Polizeipräsidium Brandenburg Mit diesen Plakaten warnt die Polizei in Brandenburg vor Trickbetrügen auf Autobahn-Parkplätzen und -Raststätten.

Die Polizei rät, keine Wertsachen offen im Fahrzeug liegenzulassen, das Auto auch bei kurzen Pausen konsequent abzuschließen und skeptisch zu bleiben, wenn Fremde versuchen, Fahrer aus dem Fahrzeug zu locken. Von einer direkten Konfrontation wird abgeraten. Stattdessen soll umgehend der Notruf verständigt werden.