Porsche-CEO Blume laut Berichten zwischen Rückzug und Dementi

Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, haben mehrere hochrangige Insider aus Konzern- und Finanzkreisen bestätigt, dass die Suche nach einem Nachfolger bereits läuft. Gespräche finden demnach zwischen Blume, Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, den Eigentümervertretern Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch sowie dem Betriebsrat statt.

Ursprünglich sollte der Wechsel im September angekündigt werden. Nach Angaben von Beteiligten hat sich der Prozess jedoch verzögert. Insider gehen weiterhin davon aus, dass die Entscheidung im Herbst fällt und der Wechsel bis Anfang 2026 umgesetzt wird.

Porsche droht der Abstieg aus dem DAX Die "Wirtschaftswoche" schreibt weiter, dass interne wie externe Kandidaten geprüft werden. Zwischen den Familien Porsche und Piëch, Blume und dem Betriebsrat gebe es unterschiedliche Präferenzen, was die Beratungen in die Länge zieht. Schlechte Halbjahreszahlen belasten Porsche zusätzlich, und es droht sogar ein Abstieg aus dem DAX.

Offiziell äußerte sich das Unternehmen bislang zurückhaltend. Gegenüber der "Bild" erklärte ein Sprecher: "Gerüchte kommentieren wir grundsätzlich nicht."

Widersprüchliche Signale aus dem Konzern Nach Informationen der "Bild" widersprechen Konzernkreise den Berichten: "Blume bleibt Porsche- und VW-Chef. Die Eigentümerfamilien unterstützen die Doppelfunktion weiter." Damit stehen ein mögliches Ausscheiden bis 2026 und die Absicht, die Doppelrolle fortzuführen, einander gegenüber.