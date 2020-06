Porsche-Chef vor Wechsel Blume soll VW-Markenchef werden

VW-Konzernchef Herbert Diess, der in Personalunion auch die Marke VW führt, will Porsche-Chef Oliver Blume nach Wolfsburg holen. Das hat auto motor und sport aus Unternehmenskreisen erfahren.

Porsche-Chef muss Golf 8- und ID.3-Probleme managen

Blume soll zum VW-Markenvorstand berufen werden, um die dramatischen Probleme mit dem Golf VIII und dem ID.3 in den Griff zu bekommen. Damit will sich Diess offenbar aus der Schusslinie bringen, weil er aktuell als VW-Markenchef die großen Probleme verantwortet. Unter anderem muss VW den neuen Golf in die Werkstätten zurückrufen, weil der Notrufassistent eCall nicht zuverlässig funktioniert, außerdem soll es große Produktionsprobleme geben, weshalb nur ein Drittel der Neuwagen fehlerfrei sind.

Als neuer Porsche-Chef ist Skoda-Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier im Gespräch. Maier kennt Porsche bestens: Bevor er 2015 auf den Skoda-Chefposten wechselte war er Vertriebsvorstand bei Porsche.

Auch der missglückte Werbespot für den neuen Golf VIII, der VW Rassismusvorwürfe eingebracht hat, bleibt nicht folgenlos. Jochen Sengpiehl, als Chief Marketing Officer verantwortlich für den Clip, soll unseren Informationen nach vor dem Rauswurf stehen.