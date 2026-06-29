Porsche will Cayenne wieder in Deutschland bauen: Ende für das slowakische Porsche-Werk?

Porsche plant offenbar einen überraschenden Kurswechsel bei seinem wichtigsten SUV-Modell – das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.). Die Produktion des Cayenne könnte künftig vollständig vom slowakischen Werk Bratislava zurück nach Leipzig verlagert werden – einschließlich der Elektroversion. Die mögliche Entscheidung zeigt, wie stark sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stuttgarter verändert haben – und wie groß der Druck geworden ist, deutsche Standorte auszulasten.

Leipzig soll langfristig abgesichert werden Porsche-Chef Michael Leiters verfolge das Ziel, die Auslastung des Werks Leipzig langfristig zu sichern. In Sachsen fertigt Porsche bereits Panamera und Macan und sucht nun noch nach Perspektiven für die kommenden Jahre. Der Cayenne gilt dabei als Schlüsselmodell: Sollte die komplette Produktion aus Bratislava nach Sachsen wechseln, würde Leipzig sowohl Verbrenner- als auch Hybrid- und Elektrovarianten übernehmen.

Für Porsche wäre das zugleich eine bemerkenswerte Kehrtwende. Erst Anfang 2026 war die Produktion aller Cayenne-Versionen im Volkswagen-Mehrmarkenwerk in Bratislava offiziell angelaufen. Die Fabrik wurde dafür technologisch erweitert und gilt konzernintern als besonders effizient und hochautomatisiert. Das Werk in Bratislava gilt als eine der modernsten und am höchsten automatisierten Fabriken des gesamten VW-Konzerns. Im Gegensatz zu früheren Generationen, bei denen in Bratislava nur die Karosserien gebaut und in Leipzig endmontiert wurden, erfolgt die Produktion des Cayenne dort mittlerweile vollständig unter einem Dach. Mit einem möglichen Cayenne-Abzug wäre der Standort also stark gefährdet.

Bedingung: niedrigere Kosten in Leipzig Nach Angaben aus Arbeitnehmerkreisen ist die Rückverlagerung allerdings an Bedingungen geknüpft. Demnach erwartet das Management deutliche Zugeständnisse bei den Personalkosten. Hintergrund: Die Entgelte in der Slowakei liegen spürbar unter dem Niveau deutscher Porsche-Standorte. Arbeitnehmervertreter sollen daher über Maßnahmen verhandeln, die die Kostenstruktur in Leipzig wettbewerbsfähiger machen. Von Arbeitnehmerseite heiße es, man sehe die Aussicht auf eine langfristige Werksauslastung zwar positiv, gleichzeitig seien die geforderten Einschnitte erheblich.

Die Diskussion um den Cayenne fällt in eine wirtschaftlich schwierige Phase für Porsche. Nach einem schwachen Jahr 2025 setzte sich die Entwicklung 2026 fort. Im ersten Quartal sank der Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf rund 61.000 Fahrzeuge. Besonders belastend bleibt der chinesische Markt, wo die Verkäufe noch deutlicher zurückgingen. Zusätzlich drücken hohe Investitionen in die Neuausrichtung der Modellstrategie sowie die Anpassung des Antriebsportfolios auf die Profitabilität. Porsche hatte zuletzt angekündigt, die Zahl der Modellvarianten zu reduzieren, Entwicklungsprozesse neu aufzusetzen und Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns stärker zu nutzen.

Leiters kündigt grundlegenden Umbau an Michael Leiters, der Anfang 2026 die Führung von Porsche übernommen hat, steht vor der Aufgabe, den Hersteller wieder auf Wachstum und höhere Renditen auszurichten. Zuletzt bekannte er sich ausdrücklich zum Standort Deutschland und insbesondere zum Werk Leipzig. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Wettbewerbsfähigkeit nur mit strukturellen Veränderungen gesichert werden könne.

Neben möglichen Produktionsverlagerungen arbeitet Porsche an neuen Fahrzeugprojekten für Leipzig sowie an einem weiteren Sparprogramm. Mittlerweile ist die Rede von Stellenstreichungen im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine umfassende Strategie zur Neuausrichtung des Herstellers soll Leiters auf einem Kapitalmarkttag im Oktober vorstellen.