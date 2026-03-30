AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Preis-Deckel, Steuern runter, Strafen hoch: Polen macht Sprit billig - auch für Deutsche?

Preis-Deckel, Steuern runter, Strafen rauf
Polen macht Spritpreise billig - auch für Deutsche?

Die Regierung in Polen hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, das direkt auf die Preise an Tankstellen zielt. Die neuen Regeln sollen noch vor den Osterfeiertagen greifen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.03.2026
Als Favorit speichern
Tankstelle Polen
Foto: 12/2021, Tankstelle Polen

Auslöser sind die gestiegenen Ölpreise im Zuge der Spannungen im Nahen Osten. Ministerpräsident Donald Tusk rechnet nicht mit einer schnellen Entspannung und stellt den Markt deshalb unter stärkere staatliche Kontrolle.

Staatliche Preisgrenze für Kraftstoff

Ein zentraler Punkt ist eine tägliche Preisobergrenze für Benzin und Diesel. Diese wird vom Energieminister festgelegt. Grundlage sind die durchschnittlichen Großhandelspreise sowie die Kosten großer Anbieter.

Damit greift der Staat direkt in die Preisbildung ein. Verstöße können mit Geldbußen von bis zu 230.000 Euro geahndet werden.

Steuern werden deutlich gesenkt

Zusätzlich senkt Polen die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 23 Prozent auf acht Prozent. Das Energieministerium kann außerdem die Energiesteuer befristet weiter reduzieren. Die Regierung will diese Abgabe auf das niedrigste nach EU-Recht zulässige Niveau absenken. Damit soll der Effekt der Preisbremse verstärkt werden.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiepreisen. Nach Einschätzung der Regierung wird sich die Lage kurzfristig nicht beruhigen. Gleichzeitig spielt die Reisezeit rund um Ostern eine Rolle. In dieser Phase steigt die Nachfrage nach Kraftstoff regelmäßig deutlich.

Regierung beobachtet Tanktourismus

Die Preisunterschiede zu Deutschland führen immer wieder dazu, dass Autofahrer in Grenzregionen gezielt in Polen tanken. Auch diese Entwicklung hat die Regierung im Blick.

Einschränkungen beim Verkauf sind aktuell nicht vorgesehen. Sollte der Tanktourismus jedoch deutlich zunehmen, könnten weitere Maßnahmen folgen.

Fazit