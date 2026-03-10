Preise für Benzin und Diesel: 2,50 Euro und mehr sind denkbar

Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) geht davon aus, dass Mineralölkonzerne diese Entwicklung rasch an die Verbraucher weitergeben. Nach Angaben des Verbands seien deshalb auch deutlich höhere Kraftstoffpreise denkbar. Sprecher Herbert Rabl sagte der "Rheinischen Post", es sei möglich, dass der Preis pro Liter Benzin oder Diesel auf 2,50 Euro oder sogar darüber steige.

Tankstellenpächter sehen sich zwischen Konzernen und Kunden Nach Darstellung des TIV profitieren die Betreiber vieler Tankstellen selbst kaum von steigenden Preisen. Rabl erklärte, die Pächter erhielten meist lediglich ein oder zwei Cent Provision pro verkauftem Liter Kraftstoff. Gleichzeitig müssten sie den Unmut der Kunden über steigende Preise auffangen.

Hinzu komme, dass hohe Kraftstoffpreise auch das Geschäft in den angeschlossenen Shops belasten könnten. Nach Angaben des Verbands stammen rund 60 Prozent der Einnahmen vieler Tankstellen aus dem Verkauf von Waren im Shopbereich und nicht aus dem Kraftstoffverkauf selbst.

Deutschland mit besonders starken Preisanstiegen Der Verband verweist zudem darauf, dass die Preise für Kraftstoffe zuletzt in Deutschland stärker gestiegen seien als in vielen anderen europäischen Staaten. Als möglichen Grund nennt der TIV die Preisgestaltung der Mineralölkonzerne auf dem deutschen Markt.

Nach Einschätzung des Verbands könnten Unternehmen dort austesten, wie stark sich steigende Rohölpreise an Verbraucher weitergeben lassen.

Forderung nach Regulierung nach österreichischem Vorbild Vor diesem Hintergrund spricht sich der Verband für eine stärkere Regulierung der Preisgestaltung aus. Als Beispiel nennt der TIV das System in Österreich.

Dort dürfen Tankstellen den Preis für Kraftstoffe nur einmal täglich erhöhen. Preissenkungen sind dagegen jederzeit möglich. Nach Angaben des Verbands liegt der Kraftstoffpreis in Österreich derzeit bei etwa 1,70 Euro pro Liter.

Kartellamt prüft Entwicklung der Kraftstoffpreise Die Bundesregierung hat bereits eine Prüfung der jüngsten Preisbewegungen angekündigt. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche erklärte, das Bundeskartellamt solle untersuchen, ob Unternehmen die aktuelle Situation an den Energiemärkten möglicherweise ausnutzen.

Hintergrund der Untersuchung sind die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise infolge internationaler Spannungen und Unsicherheiten auf den Energiemärkten.

