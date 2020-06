PS pro Pkw nach Bundesland 2020 Bayern am stärksten

Das Preisvergleichsportal Check24 hat verglichen, in welchem Bundesland die stärksten Pkw fahren.

Bayern liegt ganz vorne, wenn es um leistungsstarke Autos geht: 137,9 PS leistet hier im Durchschnitt ein Pkw-Motor. Dies hat das Preisvergleichsportal Check24 ermittelt. Den hohen PS-Durchschnitt im Südosten des Landes führen die Verantwortlichen von Check24 auf zwei Gründe zurück: Zum einen seien in Bayern mit Audi und BMW zwei Autohersteller beheimatet und zum anderen haben die Bayern die höchste Kaufkraft in Deutschland. Auf Platz zwei folgt die Heimat von Daimler und Porsche Baden-Württemberg mit 135,5 PS, die Opel-Heimat Hessen landet mit 133,5 PS auf dem dritten Rang.

Check24 Nord-Süd-Anstieg: Im Süden Deutschlands sind die leistungsstärksten Autos unterwegs.

Mecklenburg-Vorpommern mit niedrigster Motorleistung

Mit am wenigsten Durchschnittsleistung geben sich die Fahrer in Mecklenburg-Vorpommern zufrieden – 125,1 PS reichen ihnen, also 12,8 PS weniger als den Bayern. Knapp vor Mecklenburg-Vorpommern sortiert sich Sachsen-Anhalt mit 125,4 PS ein, davor rangiert Sachsen mit 126,3 PS.

PS pro Pkw und Bundesland 2020 Bundesland PS pro Pkw 2019 PS pro Pkw 2020 1. Bayern 135 137,9 2. Baden-Württemberg 132,7 135,5 3. Hessen 131,2 133,5 4. Rheinland-Pfalz 128,1 131,4 Bundesdurchschnitt 127,8 130,5 5. Hamburg 127,5 130,1 6. Niedersachsen 125,5 128,5 7. Saarland 125,3 128,3 8. Thüringen 125,7 128 9. Bremen 125,4 127,9 10. Berlin 125,6 127,8 11. Brandenburg 124,2 127,8 12. Schleswig-Holstein 123,5 126,4 13. Nordrhein-Westfalen 123,8 126,4 14. Sachsen 123,2 126,3 15. Sachsen-Anhalt 122,1 125,4 16. Mecklenburg-Vorpommern 122,5 125,1

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Leistung der in Deutschland zugelassenen Pkw im Schnitt von 127,8 auf 130,5 PS gestiegen – macht einen Zuwachs um 2,7 PS. In Bayern ging es um 2,9 PS hoch, in Mecklenburg-Vorpommern um 2,6 PS. 2019 hatte noch Sachsen-Anhalt den letzten Platz inne.

Fazit

Wohlstand zeigt sich nach wie vor auch in Form der Autos der jeweiligen Bevölkerung. So ist es wenig überraschend, dass die stärksten Pkw durch den Süden der Republik fahren, während die Fahrer im Norden Deutschlands mit weniger Leistung auskommen müssen. Dabei fällt auf, dass die Motorleistung pro Pkw im Vergleich zum vergangenen Jahr in allen Bundesländern angestiegen ist.