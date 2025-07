Radl-Raser in München: Bürgermeister will Blitzer gegen Rennrad-Rowdys

Ein offiziell als "Radhauptverbindung München–Süd" bezeichneter Fahrradweg sorgt in den Anlieger-Gemeinden für einigen Aufruhr. Die 13 Kilometer lange asphaltierte Strecke führt von München bis in die Gemeinde Sauerlach und ist eigentlich ein Vorzeige-Objekt für die Verkehrswende. Denn der perfekt ausgebaute und breite Fahrradweg wird fleißig von der Bevölkerung genutzt. Etwas zu fleißig, findet Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU). Dabei ist Schelle ausdrücklich ein großer Freund der Fortbewegung mit Pedalen, seine Gemeinde wurde vom Freistaat offiziell als "fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet.

Bürgermeister Schelle hätte deshalb am liebsten eine Radarkontrolle auf der Strecke. Er will nun prüfen lassen, ob man zu schnelle Radfahrer "blitzen" könnte. Im Oberhachinger Gemeindegebiet gilt durchgängig Tempo 30, vor dem besonders beliebten Ausflugsziel "Kugler-Alm" wurde sogar ein 10 km/h-Limit auf dem Fahrradweg festgelegt, um den starken Besucherandrang zu Fuß, mit dem Auto und eben über den Rad-Schnellweg sicherer zu gestalten. Allerdings halten sich längst nicht alle an die Vorgabe, speziell die Fraktion mit der eng anliegenden Rennradkleidung ist teils mit rekordverdächtigem Tempo unterwegs. Immer öfter würden vor allem Rennradfahrer mit bis zu 50 km/h durch die auf 10 km/h beschränkte Zone rasen, so der Bürgermeister gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Als bremsende Maßnahme hat die Gemeinde in dem limitierten Bereich jetzt drei Temposchwellen auf den Radweg geschraubt, über die die Radfahrer seitdem rumpeln müssen. Und das sind nicht wenige: Bis zu 5.000 Radfahrer nutzen den Weg bei schönem Ausflugswetter täglich.