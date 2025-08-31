Trennscheiben-Räder: Warum hat der so schmale Reifen?

Der Trend in der Autobranche geht zu immer größeren Felgen und immer breiteren Reifen. Auffallend schmale Exemplare findet man nur an manchen Elektromodellen, die damit den Rollwiderstand optimieren wollen, oder in Form von Noträdern an Fahrzeugen mit Reifenpannen. Weder das eine noch das andere trifft auf einen in Marseille geparkten Peugeot 208 zu, der über den Instagram-Account von parkedinmarseille seine virtuelle Runde durch das Internet dreht.

Nur für die Werkstatt Das Bild zeigt den Kleinwagen, der auf extrem schmalen Rädern steht. Die Felgen im Lochdesign sind dabei sehr groß, das aufgezogene Gummiband, das als Lauffläche fungiert dagegen sehr klein. Was spektakulär aussieht, hat einen ganz praktischen Hintergrund. Der kleine Franzose steht auf sogenannten Werkstatträdern. Wenn ein Auto wegen Problemen an den Achsen, dem Antriebsstrang oder den Bremsen in der Werkstatt behandelt wird, steht es in der Regel während der Bearbeitung auf einer Bühne. Ergeben sich Verzögerungen, so ist dieser Arbeitsplatz blockiert. In anderen Fällen lässt sich ein Auto aus welchen Gründen auch immer überhaupt nicht mehr aus eigener Kraft bewegen. Damit das Fahrzeug dennoch bewegt werden kann, bietet der Zubehörhandel diese Werkstatträder, die den Havaristen rollfähig machen, allerdings nur innerhalb ganz enger Grenzen und Distanzen.