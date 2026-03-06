GTÜ-Test: Warum No‑Name‑Sommerreifen bei Nässe riskant sind

Der Continental PremiumContact 7 setzte sich mit 282 von 300 möglichen Punkten klar an die Spitze des Testfeldes. Besonders bei Nässe überzeugte er mit kurzen Bremswegen und hervorragendem Handling. Auch der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 und der Pirelli Cinturato C3 zeigten starke Leistungen und belegten die Plätze zwei und drei. Diese Premiumreifen bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch eine hohe Laufleistung und gute Umwelteigenschaften.

Schwächen der Billigreifen Im Gegensatz dazu zeigten die getesteten Billigreifen gravierende Mängel. Der Tercelo Sport D1, der West Lake Z-007 Zuper Ace und der Laufenn S Fit EQ+ fielen besonders bei Nässe durch. Während der Continental-Reifen bereits zum Stillstand kam, rollten Fahrzeuge mit diesen Reifen noch mit über 30 km/h weiter. Solche Unterschiede können im Ernstfall lebensgefährlich sein.

Warum Premiumreifen die bessere Wahl sind Premiumreifen wie der Continental PremiumContact 7 oder der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 bieten nicht nur bessere Sicherheitsreserven, sondern auch eine längere Lebensdauer. Die höheren Anschaffungskosten relativieren sich durch die bessere Performance und die geringeren Folgekosten. Zudem tragen sie durch geringeren Abrieb und Rollwiderstand zur Umweltfreundlichkeit bei.

Der Sommerreifentest zeigt deutlich, dass Sicherheit ihren Preis hat. Wer bei Reifen spart, riskiert nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern auch die seiner Mitmenschen. Premiumreifen bieten eine ausgewogene Balance aus Sicherheit, Komfort und Umweltfreundlichkeit und sind daher die bessere Wahl.