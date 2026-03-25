Michelin ruft Primacy 5 Energy zurück: Sommerreifen kann Luft verlieren

Der Primacy 5 Energy ist Michelins erster Sommerreifen, der in allen drei EU-Reifenlabel-Kategorien Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Rollgeräusch mit A bewertet ist. Jetzt gibt es für dieses Reifenmodell in der Dimension 205/60 R16 92H einen Rückruf, wie das Fachportal reifenpresse betont.
Betroffen sind Reifen, die Michelin zwischen dem 19. und dem 30. Januar 2026 und somit in der dritten oder vierten Kalenderwoche dieses Jahres hergestellt hat – die DOT-Nummer endet entsprechend auf 0326 oder 0426.
Die zu geringe Dicke der Innenauskleidung kann zu einem schleichenden Druckverlust führen. Laut EU-Safety-Gate (Alarmnummer OR/00029/26) kann sich dadurch das Fahrverhalten verschlechtern und ein Sicherheitsrisiko entstehen. Der Rückrufcode des Herstellers lautet nach Angaben der EU-Marktüberwachungsbehörde HOUDINI.