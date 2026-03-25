Michelin ruft Primacy 5 Energy zurück: Sommerreifen kann Luft verlieren

Der Primacy 5 Energy ist Michelins erster Sommerreifen, der in allen drei EU-Reifenlabel-Kategorien Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Rollgeräusch mit A bewertet ist. Jetzt gibt es für dieses Reifenmodell in der Dimension 205/60 R16 92H einen Rückruf, wie das Fachportal reifenpresse betont.

Betroffen sind Reifen, die Michelin zwischen dem 19. und dem 30. Januar 2026 und somit in der dritten oder vierten Kalenderwoche dieses Jahres hergestellt hat – die DOT-Nummer endet entsprechend auf 0326 oder 0426.

DOT-Nummer Die DOT-Nummer eines Reifens ist eigentlich die sogenannte TIN (Tire Identification Number). Sie wurde vom US-Verkehrsministerium (Department of Transportation, DOT) für Reifen ab Baujahr 1980 vorgeschrieben und ist in die Seitenwand einvulkanisiert. Heute wird sie weltweit verwendet. Die Zeichenfolge enthält unter anderem Angaben zu Hersteller, Reifengröße und Produktionsdatum.

Michelin Michelin ruft seinen Sommerreifen Primacy 5 Energyin der Dimension 205/60 R16 92H zurück, deren DOT-Nummern auf 0326 oder 0426 enden. Es droht Luftundichtigkeit.

Die zu geringe Dicke der Innenauskleidung kann zu einem schleichenden Druckverlust führen. Laut EU-Safety-Gate (Alarmnummer OR/00029/26) kann sich dadurch das Fahrverhalten verschlechtern und ein Sicherheitsrisiko entstehen. Der Rückrufcode des Herstellers lautet nach Angaben der EU-Marktüberwachungsbehörde HOUDINI.