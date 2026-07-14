Rastplatztest 2026: Unsicher, dreckig und schrottreif

Damit fällt das Ergebnis deutlich schlechter aus als bei der Untersuchung vor vier Jahren. Besonders kritisch bewerten die Tester die Sanitäranlagen. Keiner der 50 überprüften Rastplätze erreichte die Bestnote "sehr gut".

Der Autoclub hat in dem aktuellen Test dieselben Rastplätze untersucht, die bereits 2022 im Test waren. 46 Prozent der Anlagen wurden mit "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft" bewertet. Gleichzeitig halbierte sich der Anteil der mit "gut" bewerteten Rastplätze nahezu. Er sank von 40 Prozent im Jahr 2022 auf nur noch 18 Prozent. Rund zwei Drittel der Rastplätze verschlechterten sich gegenüber der vorherigen Untersuchung, lediglich acht Prozent konnten ihre Bewertung verbessern.

Toiletten sind erneut die größte Schwachstelle Die deutlichsten Mängel stellten die Tester bei den Sanitäranlagen fest. 62 Prozent der Rastplätze erhielten in dieser Kategorie lediglich die beiden schlechtesten Bewertungen.

Auf sechs Rastplätzen musste der ADAC sogar eine K.O.- beziehungsweise Teil-K.O.-Bewertung vergeben, weil Toiletten vollständig oder teilweise gesperrt waren. Darüber hinaus dokumentierten die Tester zahlreiche weitere Mängel. Seifenspender fehlten oder waren defekt, Toilettenpapier war teilweise nicht vorhanden, Handtrockner funktionierten nicht und vielerorts ließ die Sauberkeit zu wünschen übrig.

Auch die barrierefreien Toiletten erfüllten häufig nicht die Erwartungen. Nach Angaben des ADAC zeigten sich Defizite sowohl bei der Ausstattung als auch beim baulichen Zustand. Dabei gehören die Sanitäranlagen zu den am häufigsten genutzten Einrichtungen auf unbewirtschafteten Rastplätzen.

Verkehrssicherheit überzeugt, Stellplätze fehlen häufig Die Kategorie "Verkehr und Parken" schneidet im aktuellen Test insgesamt am besten ab. Die meisten Rastplätze sind nach Einschätzung des ADAC verkehrssicher angelegt. Defizite gibt es jedoch bei den Stellplätzen für größere Fahrzeuge. Auf 38 Prozent der Anlagen fehlen Parkmöglichkeiten für Pkw mit Anhänger, Gespanne oder Wohnmobile.

Eine auffällige Beobachtung machten die Tester außerdem abseits der eigentlichen Bewertung. Auf acht der 50 Rastplätze standen Schrottfahrzeuge, die zwar nicht in die Benotung einflossen, aber das Gesamtbild der Anlagen beeinträchtigen.

Was ist ein unbewirtschafteter Rastplatz?Ein unbewirtschafteter Rastplatz ist eine Rastanlage an der Autobahn ohne Tankstelle, Restaurant oder Shop. Er bietet in der Regel Parkplätze für Pkw und Lkw sowie Toiletten, Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter. Je nach Ausstattung gehören auch Picknicktische oder Grünflächen zur Anlage. Für Betrieb und Instandhaltung der unbewirtschafteten Rastplätze an den Bundesautobahnen ist die Autobahn GmbH des Bundes zuständig. In Deutschland gibt es rund 1.500 solcher Rastplätze. Aufenthaltsqualität bleibt vielfach auf niedrigem Niveau Auch die Außenanlagen konnten insgesamt nicht überzeugen. Zwar verfügen die meisten Rastplätze über die grundlegende Ausstattung, zusätzliche Angebote sind jedoch selten.

Spazierwege, Bewegungsflächen oder ein wirksamer Lärmschutz fehlen auf vielen Anlagen. Lediglich zwei der 50 überprüften Rastplätze verfügen über einen Spielplatz. Eine Frischwasserversorgung für Wohnmobile war auf keiner der getesteten Anlagen vorhanden.

Sicherheitsgefühl nur ausreichend In der Kategorie "Persönliche Sicherheit" erreichten die Rastplätze insgesamt lediglich ein ausreichendes Ergebnis. Die Tester bemängelt unter anderem die Beleuchtung vieler Parkflächen, die Einsehbarkeit der Toilettengebäude sowie fehlende Notrufeinrichtungen. Auf jedem fünften Rastplatz gab es nach Angaben der Tester überhaupt keinen Notruf.

Positiv fiel dagegen auf, dass auf allen untersuchten Rastplätzen Mobilfunkempfang vorhanden war. Außerdem waren sämtliche Toilettengebäude während der Nacht beleuchtet.

Begleitend zum Test befragte der ADAC auch Rastplatznutzer. Die Ergebnisse decken sich weitgehend mit den Beobachtungen der Tester. Für die Befragten ist die Sauberkeit der wichtigste Aspekt eines Rastplatzes. Gleichzeitig wird sie am häufigsten als Problem genannt. 61 Prozent halten vor allem deshalb auf einem unbewirtschafteten Rastplatz an, weil er die nächstgelegene Möglichkeit für eine Pause bietet. 42 Prozent der Befragten gaben an, mit den Gegebenheiten unzufrieden oder sehr unzufrieden zu sein. Zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden äußerten sich lediglich 28 Prozent.

ADAC Die sanitären Anlagen sind oft schmutzig und beschmiert.

Vandalismus auf fast allen Anlagen Neben den eigentlichen Bewertungskriterien dokumentierte der ADAC auf 96 Prozent der Rastplätze unterschiedliche Formen von Vandalismus. Die Schäden reichen von Graffiti über zerstörtes Inventar bis hin zu großflächig aufgeklebten Stickern. Teilweise waren Hinweisschilder dadurch kaum noch lesbar.

Nach Ansicht des ADAC erfüllen unbewirtschaftete Rastplätze zwar weiterhin ihre grundlegende Funktion als Möglichkeit für eine Pause während der Fahrt. Gleichzeitig sieht der Automobilclub insbesondere bei den Sanitäranlagen, der Ausstattung und dem Sicherheitsgefühl deutlichen Verbesserungsbedarf. Zuständig für die Rastplätze an den Bundesautobahnen sind die Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes.