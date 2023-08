Mit großem Gepäck in den Urlaub, mal schnell im Baumarkt Baumaterial holen, das Motorrad in die Werkstatt bringen, beim Umzug helfen oder den Grünschnitt entsorgen. Autos und Anhänger bieten viele Vorteile. Das Thema Ladungssicherung im Pkw wird dabei allerdings von vielen Verkehrsteilnehmern eher belächelt und sträflich vernachlässigt, dabei ist in Deutschland jeder Autofahrer gesetzlich dazu verpflichtet, gefährliche Gegenstände sicher zu verstauen.

Beim Überhang nach hinten sind bis zu 1,50 Meter erlaubt. Auch hier ist eine Absicherung mit Warnleuchte oder Warnfahne vorgeschrieben. Beträgt die geplante Fahrstrecke weniger als 100 Kilometer sind sogar bis zu 3 Meter Überhang zulässig, allerdings nur, wenn sich die überstehende Ladung dann noch gut sichern lässt. Bei Überhängen von bis zu einem Meter ist keine zusätzliche Kennzeichnung notwendig. Ladung kann auch bis zu 50 cm nach vorn überstehen, allerdings ist dies erst ab einer Höhe von 2,50 Metern erlaubt, die ein Pkw in der Regel nicht erreicht. In allen Fällen darf dabei weder die erlaubte Zuladung noch das zulässige Gesamtgewicht (gilt für Auto und Anhänger) überschritten werden. Auch darf die Ladung die Sicht des Fahrers nicht einschränken, sprich nicht das Blickfeld der Außenspiegel verdecken.

Wo es so viele Vorschriften gibt, gibt es natürlich auch Strafen. Die Bußgelder reichen von 10 bis 240 Euro, in vielen Fällen kommt auch noch ein Punkt dazu.

Für Ladungen im Kofferraum eignen sich Gepäcknetze sowie Spann- und Zurrgurte in Kombination mit den fahrzeugeigenen Zurrpunkten. Zur Ladungssicherung von losem Material (Grünschnitt, Sand, Erde, ...) auf Anhängern eignen sich Abdecknetze oder Abdeckplanen. Große Gegenstände werden am besten mit Gurten gesichert. Dabei wird die Ladung wahlweise mit den Gurten auf die Ladefläche gepresst oder – falls Anlenkpunkte vorhanden sind – direkt mit dem Fahrzeug verspannt. An potenziellen Scheuerstellen sollten Unterlagen angebracht werden, damit die Gurte keinen Schaden nehmen. Weitere Sicherheit bringen rutschfeste Unterlagen. Ist genug Ladegut vorhanden, so kann dieses auch formschlüssig auf der Ladefläche platziert werden. Auf Sicherungsgurte sollte man aber auch hier nicht verzichten.