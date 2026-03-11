Rohöl-Sorte Brent: Warum Nordsee-Öl auf Nahostkrieg reagiert

Die aktuellen geopolitischen Spannungen, die die Märkte bewegen, betreffen vor allem den Nahen Osten und wichtige Transportwege des globalen Ölhandels. Trotzdem reagiert der Brent-Preis sehr schnell auf solche Entwicklungen. Der Grund liegt darin, dass Brent längst nicht mehr nur ein regionaler Ölpreis ist, sondern als Referenz für einen großen Teil des weltweiten Rohölhandels dient.

Brent ist heute ein globaler Referenzpreis Die Bezeichnung Brent geht auf ein früheres Ölfeld in der britischen Nordsee zurück. Inzwischen basiert die Preisbildung jedoch auf einem Korb mehrerer Nordsee-Sorten. Dazu gehören Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk und Troll. Dieser sogenannte BFOET-Korb dient an den Rohstoffbörsen als Grundlage für den Brent-Preis. Händler und Energieunternehmen nutzen ihn als Referenzwert für zahlreiche andere Rohölsorten weltweit.

Damit hat sich Brent im Laufe der Jahre zu einem globalen Preisanker entwickelt. Schätzungen zufolge orientiert sich rund zwei Drittel des internationalen Rohölhandels direkt oder indirekt an diesem Referenzpreis.

Auswirkungen geopolitischer Risiken Steigende Preise sind häufig eine Reaktion auf Risiken für das weltweite Angebot. Wenn politische Konflikte, Sanktionen oder militärische Auseinandersetzungen wichtige Förderregionen betreffen, rechnen Händler mit möglichen Lieferausfällen. Ein besonders sensibler Punkt im globalen Ölhandel ist die Straße von Hormus. Durch diese Meerenge wird ein erheblicher Teil des weltweit exportierten Rohöls transportiert. Schon die Sorge vor Störungen in dieser Region kann dazu führen, dass Marktteilnehmer höhere Preise akzeptieren.

Der Effekt zeigt sich unmittelbar an den Terminmärkten. Dort werden große Mengen Öl über Futures-Kontrakte gehandelt, die sich am Brent-Preis orientieren. Steigt die Erwartung, dass Öl künftig knapper werden könnte, erhöht sich der Preis dieser Kontrakte.

Nachfrage verschiebt sich zwischen Regionen Eine weitere Rolle spielt die Austauschbarkeit vieler Rohölsorten. Wenn Käufer befürchten, dass Lieferungen aus einer Region ausfallen könnten, suchen sie verstärkt nach Alternativen aus anderen Fördergebieten. In solchen Situationen kann die Nachfrage nach Öl aus der Nordsee, aus Westafrika oder aus den USA steigen. Obwohl sich die Förderung selbst nicht verändert hat, führt die höhere Nachfrage zu steigenden Preisen auch für diese Sorten.

Die Nordsee deckt heute nur einen vergleichsweise kleinen Teil der weltweiten Rohölproduktion. Daher reagiert der Brent-Preis besonders sensibel auf Veränderungen im globalen Markt.

Einfluss auf Benzin und Diesel in Europa Für Europa hat Brent eine besondere Bedeutung. Viele Raffinerien orientieren sich bei ihren Rohölkäufen an diesem Preisindex.

Wenn Brent teurer wird, steigen damit auch häufig die Kosten für die Verarbeitung von Rohöl zu Benzin, Diesel oder Kerosin. Die Entwicklung wirkt sich deshalb mit zeitlicher Verzögerung auch auf die Kraftstoffpreise aus.