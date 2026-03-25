Rückruf Ford Transit: Die Batterieentlüftung streikt

Ford hat eine bestehende Rückrufaktion wegen Problemen mit der Entgasung der 12-Volt-Batterie deutlich ausgeweitet. Betroffen sind nun weltweit 590.159 Fahrzeuge der Baureihen Transit und Transit Custom (inklusive Verbrenner), davon 94.120 Einheiten in Deutschland. Der relevante Produktionszeitraum reicht von 01. August 2021 bis 08. Dezember 2025. Die Maßnahme läuft unter dem Herstellercode 25SE6.

Gefahr durch fehlerhafte Batterie-Entgasung Ursache ist eine unzureichende Entgasung der 12-Volt-Batterie. In Blei-Säure- beziehungsweise AGM-Batterien entstehen beim Laden grundsätzlich Gase wie Wasserstoff und Sauerstoff, die über ein Entlüftungssystem abgeführt werden müssen. Moderne Batterien sind dafür mit Ventilen und definierten Entgasungspunkten ausgestattet, um einen Druckaufbau im Gehäuse zu verhindern.

Funktioniert diese Ableitung nicht korrekt, können Gase in den Innenraum gelangen oder sich im Batteriegehäuse stauen. Laut Hersteller äußert sich das unter anderem durch einen säuerlichen Geruch oder Geruch nach faulen Eiern im Innenraum, zischende Geräusche, sichtbaren Gasaustritt sowie Hitzeentwicklung im Bereich unter den Vordersitzen.

Das Problem ist nicht neu: Bereits Anfang 2026 hatte Ford rund 6.300 E-Transit in Deutschland zurückgerufen (Aktionscode 25S99). Damals beschränkte sich die Maßnahme auf elektrische Transporter mit ähnlicher Problematik bei der 12-Volt-Batterie.

Was Kunden jetzt tun sollten In den Vertragswerkstätten wird ein Batterieentlüftungsschlauch nachgerüstet, die Batterie überprüft und bei Bedarf ersetzt. Der Zeitaufwand liegt laut Hersteller bei etwa einer Stunde. Betroffene Halter sollten zeitnah einen Termin bei einem Ford-Vertragspartner vereinbaren und den Rückrufcode 25SE6 bereithalten. Die Durchführung der Maßnahme ist kostenfrei. Ford informiert die Fahrzeughalter in der Regel schriftlich. Außerdem kann über Vertragswerkstätten geprüft werden, ob ein Fahrzeug betroffen ist. Die Rückrufaktion wird vom KBA unter der Referenznummer 16247R überwacht.