Ruhrschnellweg A40: Acht Tage Sperre knapp vor Ferien-Ende

Die Sperrung beginnt am Montag, 18.08.2025, um 15:00 Uhr und endet planmäßig am Dienstag, 26.08.2025, um 05:00 Uhr. Grund sind Bauarbeiten an der Asphaltdeckschicht, die in diesem Abschnitt erneuert wird. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung, um die Bauzeit möglichst kurz zu halten. Parallel dazu werden kleinere Instandsetzungen im Baustellenbereich durchgeführt, damit eine längere Sperrung vermieden werden kann. Die Sperrung fällt in die letzte Woche der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Die geplante Freigabe erfolgt einen Tag vor dem offiziellen Schulbeginn am 27.08.2025.

Umleitungen und zu erwartende Staus Für den gesperrten Abschnitt ist eine großräumige Umleitung eingerichtet und ausgeschildert. Die Autobahn GmbH empfiehlt, vor Fahrtbeginn aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen und mehr Fahrzeit einzuplanen. Besonders im Berufsverkehr ist mit Staus und Verzögerungen zu rechnen. Auch das nachgeordnete Straßennetz im Ruhrgebiet wird voraussichtlich stärker belastet sein, da viele Fahrer auf alternative Routen ausweichen.

Bedeutung der A40 für das Ruhrgebiet Der sogenannte Ruhrschnellweg verbindet auf rund 80 Kilometern die Kernstädte Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund. Er ist zentrale Ost-West-Achse für Pendler und Güterverkehr in der Metropolregion Ruhr.