AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle ams+ Artikel
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Ruhrschnellweg A40: Acht Tage Sperre knapp vor Ferien-Ende

Ruhrschnellweg A40
Acht Tage Sperre knapp vor Ferien-Ende

Die A40, eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Nordrhein-Westfalen, wird im August für acht Tage voll gesperrt. Betroffen ist die Fahrtrichtung Duisburg zwischen den Anschlussstellen Bochum-Wattenscheid West und Essen-Zentrum.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.08.2025
Als Favorit speichern
A40 Ruhrschnellweg
Foto: justhavealook via Getty Images

Die Sperrung beginnt am Montag, 18.08.2025, um 15:00 Uhr und endet planmäßig am Dienstag, 26.08.2025, um 05:00 Uhr. Grund sind Bauarbeiten an der Asphaltdeckschicht, die in diesem Abschnitt erneuert wird. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung, um die Bauzeit möglichst kurz zu halten. Parallel dazu werden kleinere Instandsetzungen im Baustellenbereich durchgeführt, damit eine längere Sperrung vermieden werden kann. Die Sperrung fällt in die letzte Woche der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Die geplante Freigabe erfolgt einen Tag vor dem offiziellen Schulbeginn am 27.08.2025.

Umleitungen und zu erwartende Staus

Für den gesperrten Abschnitt ist eine großräumige Umleitung eingerichtet und ausgeschildert. Die Autobahn GmbH empfiehlt, vor Fahrtbeginn aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen und mehr Fahrzeit einzuplanen. Besonders im Berufsverkehr ist mit Staus und Verzögerungen zu rechnen. Auch das nachgeordnete Straßennetz im Ruhrgebiet wird voraussichtlich stärker belastet sein, da viele Fahrer auf alternative Routen ausweichen.

Bedeutung der A40 für das Ruhrgebiet

Der sogenannte Ruhrschnellweg verbindet auf rund 80 Kilometern die Kernstädte Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund. Er ist zentrale Ost-West-Achse für Pendler und Güterverkehr in der Metropolregion Ruhr.

Da der Abschnitt in weiten Teilen nur zwei- oder dreistreifig ausgebaut ist, gehört er zu den stauanfälligsten Autobahnabschnitten in Deutschland. Baubedingte Sperrungen wirken sich hier besonders stark auf den Verkehrsfluss aus.