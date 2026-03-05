Engelberg-Tunnel auf A81 nach Brand gesperrt: So stark sind die Schäden

Nach Angaben der Autobahn GmbH wurden auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt zahlreiche Sicherheitseinrichtungen zerstört. Die betroffene Weströhre der A81 bleibt deshalb vorerst gesperrt.

Der Anhänger eines Lastwagens, der unter anderem Kühlschränke geladen hatte, war am Dienstagnachmittag (4.3.2026) im Bereich des Nordportals vollständig ausgebrannt. Mehrere Hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten waren im Einsatz. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Schäden an Technik und Tunnelbauwerk Die Hitze des Brandes hat erhebliche Schäden hinterlassen. Kabel der Brandmeldeanlage und der Tunnelsteuerung wurden zerstört, Lüfter verschmort und große Teile der Beleuchtung beschädigt.

Auch die Bausubstanz wurde in Mitleidenschaft gezogen. An der Tunneldecke kam es zu Betonabplatzungen. Zudem seien durch die hohen Temperaturen sogar Verkehrs- und Hinweisschilder geschmolzen. Die Autobahn GmbH erklärte dazu: "Auf den ersten 300 Metern ab dem Nordportal sind alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen komplett zerstört worden."

Sicherheitstechnik muss vollständig ersetzt werden Solange zentrale Anlagen wie Brandmeldeanlage, Lüftung und Beleuchtung nicht funktionieren, darf die Tunnelröhre aus Sicherheitsgründen nicht für den Verkehr freigegeben werden. Gutachter untersuchen derzeit das Ausmaß der Schäden. Erst danach kann entschieden werden, welche Teile ersetzt werden müssen und wann die Reparatur beginnen kann.

Ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte: "Zum zeitlichen Horizont können erst nach der Beurteilung durch die Gutachter Angaben gemacht werden." Die betroffene Röhre war erst vor rund zwei Jahren nach einer umfangreichen Sanierung wieder für den Verkehr geöffnet worden. Hintergrund der Arbeiten ist das im Engelberg vorkommende Mineral Anhydrit, das bei Kontakt mit Wasser aufquellen kann und in der Vergangenheit zu Rissen im Tunnelbauwerk geführt hatte.

Verkehr wird umgeleitet Die unbeschädigte Oströhre wurde bereits wieder für den Verkehr freigegeben. Dennoch kommt es rund um den Engelberg weiterhin zu Verkehrsbehinderungen.

Autofahrer auf der A81 in Richtung Stuttgart werden derzeit über Ausleitungen geführt. Eine Ausleitung erfolgt unter anderem an der Anschlussstelle Feuerbach. Schwerverkehr wird bereits weiter nördlich von der Autobahn geleitet.

Um den Verkehr auf den Ausweichstrecken besser zu steuern, wurden auch Ampelschaltungen angepasst. Vor allem im Berufsverkehr wird weiterhin mit Verzögerungen gerechnet.