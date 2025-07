Schweiz: Wer nur durchfährt, zahlt mehr

Hintergrund ist vor allem die hohe Belastung durch den Ferienverkehr auf der Nord-Süd-Achse durch die Alpen. Besonders betroffen ist der Kanton Uri am Nordportal des Gotthard-Straßentunnels , wo es regelmäßig zu kilometerlangen Staus kommt. Der Tunnel mit einer Länge von knapp 17 Kilometern verbindet die Kantone Uri und Tessin und gilt als eine der wichtigsten Transitverbindungen Europas. Die Nutzung ist bisher über die Schweizer Autobahnvignette für 40 Franken (rund 43 Euro) jährlich abgedeckt.

Dynamisches Preismodell je nach Verkehrsaufkommen

Einer der Befürworter des Vorstoßes ist Simon Stadler, Nationalrat der liberalen Partei "Die Mitte". Er schlägt ein "dynamisches Preismodell" vor, bei dem die Höhe der Gebühr abhängig vom Verkehrsaufkommen variiert. In Zeiten mit hohem Verkehrsaufkommen wie an Feiertagen oder zu Ferienbeginn wären demnach höhere Preise vorgesehen, an schwächer frequentierten Tagen niedrigere.